Erol Köse'nin ardından gündem oldu. ALS hastalığıyla anılan ünlüler

İlk kez 1869 yılında alanında öncü bir nörolog olan Fransız Jean-Martin Charcot tarafından tanımlanan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığı, beyin ve omurilikte istemli kas hareketlerinin kontrolünü sağlayan sinir hücrelerinin hasarlanması ve kaybıyla ortaya çıkıyor.

ALS, motor hücrelerin (nöronlar) büyük bölümünü öldürerek sinir sistemini felç ediyor ancak beynin zihinsel faaliyetlerini fazla etkilemiyor. Halk arasında “Kas erimesi” olarak adlandırılan ALS vücuttaki tüm kasları işlevsiz hale getirebiliyor ve zamanla ses yitimine de yol açıyor.

ALS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Herkeste aynı belirtilerle ortaya çıkmayan ALS hastalığı, enellikle bir kolda ya da bacakta güçsüzlük ya da incelme ile fark edilir. Bazı hastalarda ise hastalık, konuşma veya yutma güçlüğü şeklinde başlar. Hastanın kendisi ya da yakınları peltek, genizden konuşma fark eder. Kaslarda seyirme, ağrı ve kramplar bu belirtilere eşlik edebilir. Kontrol edilemeyen ağlama ve gülmeler olabilir.

Hastalık dünyanın her yerinde ve her kesimden insanda ortaya çıkabilir. Erkeklerde görülme olasılığı fazla olan ALS, çok genç yaşta da çok ileri yaşta da görülebilir. Çoğunlukla kalıtımla bir ilgisi olmayan ALS hastalığı, bulaşıcı da değildir.