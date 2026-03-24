Erol Köse'nin ardından gündem oldu. ALS hastalığıyla anılan ünlüler
24.03.2026 14:41
NTV - Haber Merkezi
Ünlü yapımcı Erol Köse'nin vefatı sonrası ALS hastalığıyla mücadele ettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine ALS ile gündeme gelen ünlü isimler merak edildi.
Birçok ismin şöhret yolculuğunda önemli bir yere sahip olan ünlü yapımcı Erol Köse'nin 23 Mart 2026 tarihinde 16'ncı kattan düşerek vefat etmesi sonrası ALS hastası olduğu ortaya çıktı.
Bıraktığı notta "ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın" diyen Köse'nin ölümü sonrası ALS hastalığı ile mücadele eden ya da bu hastalığa yenik düşmüş ünlü isimler gündeme geldi. İşte ALS hastalığıyla anılan ünlüler…
MURAT MISIRLI
Bir dönemin ünlü modellerinden Murat Mısırlı da 6-7 yıldır ALS hastalığı ile mücadele ediyor. Zor zamanlar geçirdiğini belirten Mısırlı, paylaşımlarıyla farkındalık yaratmaya çalışıyor.
AARON LAZAR
Ocak 2024'te kendisine ALS teşhisi konulduğunu ve iki yıldır hastalıkla mücadele ettiğini açıklayan Broadway oyuncusu Aaron Lazar, hastalıkla savaşmayacağını belirtmişti. Ünlü isim, "Bu bir mücadele değil, bunu kolaylıkla ve neşeyle karşılamak istiyorum" demişti.
İLYAS TÜFEKÇİ
Fenerbahçe ve Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen dönemin efsane futbolcularından İlyas Tüfekçi, 2012'den beri ALS hastalığı ile mücadele ediyor.
Tüfekçi'nin kızı, oyuncu İlkin Tüfekçi de geçtiğimiz yıllarda verdiği röportajında; babasının yaşamını yatağa bağımlı olarak sürdürdüğü ve midesinden beslendiğini açıklamıştı.
ERIC DANE
"Grey's Anatomy", "Euphoria" gibi yapımlarla tanınan Eric Dane, ALS hastalığına yakalandığını açıklamasından yaklaşık bir yıl sonra 53 yaşında hayatını kaybetti. Kısa bir süre önce yaşama veda eden ünlü oyuncu, iki çocuk babasıydı.
STEPHEN HAWKING
20'li yaşlarından günümüze kadar Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığıyla mücadele eden Stephen Hawking, hastalığı sebebiyle tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Vücudunun neredeyse hiçbir kısmını kullanamayan, kendisi için özel olarak geliştirilen bilgisayar sistemine sadece yanak kaslarından biriyle komut veren Hawking, bu şekilde günde yaklaşık 2 bin 500 kelimeyle iletişim kuruyordu. Ünlü fizikçi, 2018'de 76 yaşında hayatını kaybetti.
SUNA KIRAÇ
Koç Holding Kurucusu Vehbi Koç'un kızı ve iş insanı Suna Kıraç da uzun yıllar ALS hastalığı ile mücadele etti ve 2020 yılında 79 yaşında vefat etti.
ALS HASTALIĞI NEDİR?
İlk kez 1869 yılında alanında öncü bir nörolog olan Fransız Jean-Martin Charcot tarafından tanımlanan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığı, beyin ve omurilikte istemli kas hareketlerinin kontrolünü sağlayan sinir hücrelerinin hasarlanması ve kaybıyla ortaya çıkıyor.
ALS, motor hücrelerin (nöronlar) büyük bölümünü öldürerek sinir sistemini felç ediyor ancak beynin zihinsel faaliyetlerini fazla etkilemiyor. Halk arasında “Kas erimesi” olarak adlandırılan ALS vücuttaki tüm kasları işlevsiz hale getirebiliyor ve zamanla ses yitimine de yol açıyor.
ALS BELİRTİLERİ NELERDİR?
Herkeste aynı belirtilerle ortaya çıkmayan ALS hastalığı, enellikle bir kolda ya da bacakta güçsüzlük ya da incelme ile fark edilir. Bazı hastalarda ise hastalık, konuşma veya yutma güçlüğü şeklinde başlar. Hastanın kendisi ya da yakınları peltek, genizden konuşma fark eder. Kaslarda seyirme, ağrı ve kramplar bu belirtilere eşlik edebilir. Kontrol edilemeyen ağlama ve gülmeler olabilir.
Hastalık dünyanın her yerinde ve her kesimden insanda ortaya çıkabilir. Erkeklerde görülme olasılığı fazla olan ALS, çok genç yaşta da çok ileri yaşta da görülebilir. Çoğunlukla kalıtımla bir ilgisi olmayan ALS hastalığı, bulaşıcı da değildir.