Erol Köse'nin sır mektupları ilk kez açıklandı. Kızını Polat Yağcı'ya emanet etmiş

Vefatından sonra ALS hastalığı ile mücadele ettiği ortaya çıkan Köse'nin bir mektubunda bu hastalık ve yaşadığı sıkıntıları dile getirdiği görüldü. Mektupta şu ifadeler yer aldı:

“Ölümcül ALS oldum. Stepten Hawkings gibi. Aşırı zayıflama oldu, Kaslar eridi, sağ kol ve bacak ve el, tutmaz oldu. Yoğun kas seğirmesi oldu, solunum kas zafiyeti oldu, sindirim sistemi bloke oldu, nörojenik bağırsak oldu. Otonom disfonksiyon oldu, aşırı terleme oldu, tansiyon ve nabız bozuldu, postural hipotansiyon ve POTS oldu. Santral vertigo oldu, uyku bozukluğu oldu, dizziness oldu. Normal ALS'den farkı olan atipik olarak motor nöron bozukluğu yanında otonom bozukluklar oldu. Ki bu çok nadir olur. Bunlar yoğun olarak bir buçuk yıl önce stent takıldıktan sonra ölüm stresi ile başladı ve hızla ilerledi. Durum kaçınılmazdı. Acz ile ölümü bekledim ve bu noktaya geldim! Tören istemiyorum, küçük bir camide çok yakınlar defnetsin. Her şeyin sorumlusu benim...”