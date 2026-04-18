Erol Köse'nin sır mektupları ilk kez açıklandı. Kızını Polat Yağcı'ya emanet etmiş
18.04.2026 15:26
NTV - Haber Merkezi
Yapımcı Erol Köse'nin vefatından günler sonra bıraktığı üç mektubun içeriği ortaya çıktı. Köse'nin hastalığı ile ilgili satırları ve Polat Yağcı'ya vasiyeti dikkat çekti.
Türk müzik sektörüne yön veren isimlerden biri olan yapımcı Erol Köse, yaşamını yitirdi. Sarıyer Maslak'ta bir sitede yaşayan Köse, 23 Mart 2026 tarihinde 16'ncı kattan düşerek vefat etti. 61 yaşında hayatını kaybeden Erol Köse, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Erol Köse'nin vefatından hemen sonra geriye üç mektup bıraktığı ortaya çıkmıştı. Ünlü ismin mektuplarının içeriği ile ilgili bilgiler, ilk kez Star TV'de yayınlanan Nur Viral'le Sen İstersen programında açıklandı.
Gazeteci Seyhan Erdağ, Köse'nin sır gibi saklanan mektuplarıyla ilgili detayları ve son projesini anlattı.
"ACZ İLE ÖLÜMÜ BEKLEDİM VE BU NOKTAYA GELDİM"
Vefatından sonra ALS hastalığı ile mücadele ettiği ortaya çıkan Köse'nin bir mektubunda bu hastalık ve yaşadığı sıkıntıları dile getirdiği görüldü. Mektupta şu ifadeler yer aldı:
“Ölümcül ALS oldum. Stepten Hawkings gibi. Aşırı zayıflama oldu, Kaslar eridi, sağ kol ve bacak ve el, tutmaz oldu. Yoğun kas seğirmesi oldu, solunum kas zafiyeti oldu, sindirim sistemi bloke oldu, nörojenik bağırsak oldu. Otonom disfonksiyon oldu, aşırı terleme oldu, tansiyon ve nabız bozuldu, postural hipotansiyon ve POTS oldu. Santral vertigo oldu, uyku bozukluğu oldu, dizziness oldu. Normal ALS'den farkı olan atipik olarak motor nöron bozukluğu yanında otonom bozukluklar oldu. Ki bu çok nadir olur. Bunlar yoğun olarak bir buçuk yıl önce stent takıldıktan sonra ölüm stresi ile başladı ve hızla ilerledi. Durum kaçınılmazdı. Acz ile ölümü bekledim ve bu noktaya geldim! Tören istemiyorum, küçük bir camide çok yakınlar defnetsin. Her şeyin sorumlusu benim...”
"ÇOK KÖTÜ DURUMDAYIM"
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Köse'nin sürekli yanında taşıdığı söyleyenen ikinci mektubunda ise acil bir durumda kendisine nasıl müdahale edilmesi gerektiği, düzenli kullandığı ilaçlar ve kimlere ulaşılması gerektiğine dair detayların yer aldığı ortaya çıktı.
Mektuptaki “Bir yıl önce kalbime 4 stent takıldı, ağır geçti. Ve son haftalarda çok kötü durumdayım. Nörolojiye gittim ALS hastasıyım dedim, kabul etmediler. Ben dokturum ve sanatçıyım. Oysa tüm veriler ortadaydı, Eğer ölürsem, -kalp krizi değilse- ALS'ye bağlı solunum yetmezliğinden olur bence" satırları dikkat çekti.
KÖSE'DEN POLAT YAĞCI'YA: BENİ UNUTTURMA!
Seyhan Erdağ, “Nur Viral ile Sen İstersen” programında Erol Köse'nin Polat Yağcı'ya dijital formda çok uzun bir mektup bıraktığını söyledi. Köse'nin yanındaki asistanına dijital mektubu teslim ettiğini söyleyen Erdağ, o kişinin bu mektubu sakladığını ifade etti.
Erdağ, Erol Köse'nin hayatına son verdiği anda o mektubun daha medyanın haberi yokken Polat Yağcı'ya ulaştırıldığını belirtti. Köse'nin Yağcı'ya yazdığı mektupta ise şu ifadeler yer aldı:
“Bana bir şey olursa Polat Yağcı'ya ulaşın. Polat, cenazemi küçük bir camide çok kalabalık olmadan kaldır. Lokum'u (kedisi) Fulden'e verin. Kızım Dijan'a sahip çık, onu yalnız bırakma. İyi okullarda okudu, iki dil biliyor. Arkasında ol, önünü aç. İşlerin takibin yapabilmesi için ona yol göster. Beni unutturma, asıl ölüm unutulmaktır. Beni, yaptığım işleri yaşat.”
"ÖLMESEYDİ YENİ ŞARKISI ÇIKACAKTI"
Seyhan Erdağ ayrıca Erol Köse'nin son projesini de açıkladı. Ünlü yapımcının seneler önce çıkardığı "Dr. Erol Bey" şarkısını yeniden okuduğunu ve klip çektiğini açıkladı. Seyhan Erdağ, "Her şey yolunda gitseydi, bu klip mayıs ayında yayında olacaktı" dedi. Polat Yağcı'nın bu klibi yayınlayıp yayınlamamak konusunda henüz karar vermediğini de belirtti.
EROL KÖSE KİMDİR?
1965 yılında Elazığ’da doğan Erol Köse, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken tesadüfen müzik sektörüne girdi.
O sırada gittiği bir dans kursunda yapımcı Erşan Başbuğ'un dikkatini çeken Köse, arkadaşlarıyla Komedi Dans Üçlüsü adıyla TRT'de skeçler yapmaya başladı. Daha sonra sahne performansları ve albüm çalışmalarıyla adını duyurmuş olan Köse, genç sanatçılar için albüm prodüksiyonları yaptı.
2000'li yıllarda yapımcılık kariyerini pekiştirerek Tarkan, Gülşen ve Sertab Erener gibi dönemin en popüler sanatçılarıyla projelerde yer alan Köse, pek çok sanatçının ekibinde yer aldı.