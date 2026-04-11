Erol Köse'nin vefatının üzerinden 20 gün geçti. Kızı Dijan Köse'nin özlemi dinmiyor

BENNU YILDIRIMLAR

Ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar’ın babası Vedat Yıldırımlar, 14 Şubat 2026'da hayatını kaybetti. Yıldırımlar, babasına şu sözlerle veda etmişti:

"…Umudunu yitirmeden hayata devam etmenin en güzel örneğiydin benim için… Dostların için… Her insan gibi biricik ve özeldin. 14 Şubat günü, sevdiceğin Emel Yıldırımlar’ın yanına, sonsuzluğa uğurladık seni. Huzurla uyuyasın kuzum… Oysa bugün senin doğum günün… Takvimler bir kez daha seni gösteriyor bana. Yokluğun içimde bir sızı, ama varlığın hâlâ en büyük gururum. İyi ki benim babam olmuşsun… Aklımdasın, fikrimdesin. Gözün arkada kalmasın. Seni çok seviyorum babacığım…Senin beni sevdigin gibi..."

BEGÜM KÜTÜK

Oyuncu Begüm Kütük'ün babası Celalettin Kütük 9 Şubat'ta hayatını kaybetti. Ünlü isim, babasına “Hayatım boyunca arkamda duran en sessiz güç, en güvenli liman sendin. Varlığınla dünyayı daha sağlam, daha anlamlı kıldın. Şimdi yokluğun, kelimelerin anlatamayacağı kadar derin bir boşluk artık. Bana bıraktığın en büyük miras; duruşun, merhametin ve sevgiyi gösterme biçimindi" sözleriyle veda etti.

BİRSU DEMİR

"Alemin Kıralı" dizisindeki Oben karakteriyle tanınan oyuncu Birsu Demir, babası Aydoğan Demir de kısa bir süre önce hayatını kaybetti. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Demir, babasını “Zorlu sevdam hoşça kal” sözleriyle uğurladı.