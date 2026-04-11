Erol Köse'nin vefatının üzerinden 20 gün geçti. Kızı Dijan Köse'nin özlemi dinmiyor
11.04.2026 17:03
Son Güncelleme: 11.04.2026 17:06
Ceren Ekşi
Yapımcı Erol Köse'nin vefatının 20'nci gününde kızı Dijan Köse'den yeni bir paylaşım geldi. Köse'nin paylaşımı sonrası yakın süreçte babasını kaybeden ünlüler akıllara geldi.
Türk müzik sektörüne yön veren isimlerden biri olan yapımcı Erol Köse, yaşamını yitirdi. Sarıyer Maslak'ta bir sitede yaşayan Köse, 23 Mart 2026 tarihinde 16'ncı kattan düşerek vefat etti. 61 yaşında hayatını kaybeden Erol Köse, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
"HEP YAŞAYACAKSIN"
Dijan Köse, cenaze töreninde babasının işlerini bir süre önce devraldığını belirtmiş ve “Babam hastaydı” demişti. Köse'nin cenazesinden günler sonra babasına veda paylaşımı yapan Dijan Köse, şu notu düşmüştü:
"Doktor Erol Bey, kalbimde sonsuz sevgin, bana bıraktığın en büyük mirasın; aklınla, yarattığın eserlerinle sonsuza dek hep benimle ve her neslin favorisi müziklerinle sen hep yaşayacaksın."
Babasının ani vefatıyla sarsılan Dijan Köse, Erol Köse'nin vefatının 20'nci gününde yeni bir paylaşım yaptı. Dijan Köse'nin 20 gün önce kaybettiği babası Erol Köse ile paylaşımı sonrası yakın zamanda baba acısı yaşayan ünlü isimler merak edildi. İşte babalarını toprağa veren ünlüler…
BENNU YILDIRIMLAR
Ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar’ın babası Vedat Yıldırımlar, 14 Şubat 2026'da hayatını kaybetti. Yıldırımlar, babasına şu sözlerle veda etmişti:
"…Umudunu yitirmeden hayata devam etmenin en güzel örneğiydin benim için… Dostların için… Her insan gibi biricik ve özeldin. 14 Şubat günü, sevdiceğin Emel Yıldırımlar’ın yanına, sonsuzluğa uğurladık seni. Huzurla uyuyasın kuzum… Oysa bugün senin doğum günün… Takvimler bir kez daha seni gösteriyor bana. Yokluğun içimde bir sızı, ama varlığın hâlâ en büyük gururum. İyi ki benim babam olmuşsun… Aklımdasın, fikrimdesin. Gözün arkada kalmasın. Seni çok seviyorum babacığım…Senin beni sevdigin gibi..."
BEGÜM KÜTÜK
Oyuncu Begüm Kütük'ün babası Celalettin Kütük 9 Şubat'ta hayatını kaybetti. Ünlü isim, babasına “Hayatım boyunca arkamda duran en sessiz güç, en güvenli liman sendin. Varlığınla dünyayı daha sağlam, daha anlamlı kıldın. Şimdi yokluğun, kelimelerin anlatamayacağı kadar derin bir boşluk artık. Bana bıraktığın en büyük miras; duruşun, merhametin ve sevgiyi gösterme biçimindi" sözleriyle veda etti.
BİRSU DEMİR
"Alemin Kıralı" dizisindeki Oben karakteriyle tanınan oyuncu Birsu Demir, babası Aydoğan Demir de kısa bir süre önce hayatını kaybetti. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Demir, babasını “Zorlu sevdam hoşça kal” sözleriyle uğurladı.
SERKAN KESKİN
Oyuncu Serkan Keskin de geçtiğimiz aralık ayında babası Vehbi Keskin'i toprağa verdi. 85 yaşındaki Vehbi Keskin, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Öte yandan ünlü isim, babasının kaybından 7 ay önce de annesi Zeliha Keskin'i kaybetmişti.
MEHMET ERDEM
"Hakim Bey", "Acıyı Sevmek Olur Mu", "Bir Elmanın Yarısı" gibi şarkılarıyla tanınan şarkıcı Mehmet Erdem'in babası Sücaattin Erdem, 9 Aralık'Ta hayatını kaybetmişti.
Acı haberi, sosyal medya hesabından duyuran Erdem, babasının vefatından kısa bir süre sonra da ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.