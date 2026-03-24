Erol Köse'ye son veda. Ablasının feryadı dikkat çekti
24.03.2026 11:08
Son Güncelleme: 24.03.2026 16:14
NTV - Haber Merkezi
Ünlü yapımcı Erol Köse, dün hayatını kaybetti. Vefatının ardından bıraktığı mektuplar ve ünlülerin yaptığı paylaşımlarla gündem olan Köse, son yolculuğuna uğurlanıyor.
Türk müzik sektörüne yön veren isimlerden biri olan yapımcı Erol Köse, 61 yaşında hayatını kaybetti. Sarıyer Maslak'ta bir sitede yaşayan Köse, 23 Mart 2026 tarihinde 16'ncı kattan düşerek vefat etti. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
"BUGÜN STARSANIZ EROL KÖSE SAYESİNDE"
61 yaşında hayatını kaybeden Erol Köse'nin cenazesi Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Köse'nin cenazesine katılan şarkıcı Dora, gözyaşlarını tutamadı ve “Ona beddua eden herkese yazıklar olsun. Bugün starsanız onun sayesinde, hiç mi emeği yok, hiç mi yararı olmadı size?” ifadelerini kullandı.
Erol Köse'nin ablası Meral Hanım ise kardeşinin tabutu başında gözyaşlarına boğuldu ve “Canım gitti” diyerek feryat etti.
Ünlü yapımcı, Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.
EROL KÖSE ÜÇ MEKTUP BIRAKTI
Erol Köse'nin geriye üç mektup bıraktığı ortaya çıktı. Köse'nin dışarıda başına bir şey gelirse diye bir mektubu sürekli yanında taşıdığı ve kendisine nasıl müdahale edilmesi gerektiğine dair detayların yazıldığı söylendi.
Diğer bir mektupta ise Köse'nin vasiyetinin yer aldığı ortaya çıktı. Törensiz bir şekilde defnedilmek istediğini belirten Köse'nin "Cenazemi de Polat Yağcı'ya emanet edin" dediği iddia edildi.
Bir diğer mektup ise Köse'nin evinde bulundu. El yazısıyla yazılan notta "ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim. Kedime iyi bakın" ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.
"BİR HAFTA ÖNCE ESERLERİNİN HAKKINI KIZINA DEVRETMİŞ"
Birkaç yıl önce ünlü yapımcı ile birlikte program yapan İlker Koç da katıldığı canlı yayında Erol Köse ile ilgili konuştu. Köse'nin vefatından yarım saat önce yardımcısı Mevlüt Bey'i 'Misafirim gelecek, sen onu lobide bekle' diye aşağıya yolladığı ve yardımcısı lobideyken olayın gerçekleştiğini anlattı.
Erol Köse'nin eski eşine de haber verildiği, acı haberi alan kızının ise hastanelik olduğunu söyleyen İlker Koç, ünlü yapımcının kalbine 3 ay önce stent takıldığı ve sonrasında hayat enerjisinin azaldığını açıkladı. Koç, Köse'nin hiç kimseye bir borcunun olmadığını bildiğini belirtti.
Şarkıcı Yaşar İpek de Erol Köse'nin 1 hafta önce MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu)'den eserlerinin haklarının hepsini tek kızı Dijan Nazlan Köse'ye devrettiğini “Şirketinden, eserlerinden olan bütün haklarını ve kazançlarını kızına devretmiş” diye açıklamıştı.
ÜNLÜ İSİMLERDEN TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ
Öte yandan Erol Köse'nin vefatı ünlüler camiasını ikiye böldü. Bazı isimler Köse için iyi dileklerde bulunurken kimi de beddua etti.
"Ateşin bol olsun Erol Köse" diyerek paylaşım yapan Atilla Taş, "Yıllarca paramı çaldı, milyonlarca liramı aldı. Sözleşmeler yüzünden çalışmamı engelledi, bana büyük zulmetti. Hakkımda iftiralar attı; hatta ben hapisteyken bile televizyonlara çıkıp konuştu. Onun yüzünden cezaevinde krizler geçirdim, mide ülseri oldum" dedi.
Köse'nin birçok sanatçıya da iftira attığını belirten Taş, "İnsanları kullandı, kötü davranışlarda bulundu ve bu nedenle mahkemelik oldu. Böyle birinin ardından iyi konuşamam. Canı yanan bilir; benim canımı çok yaktı. ‘Neden sağlığında konuşmadın?’ diyorlar. Benim zaten başımda yüzlerce dava vardı, hangisiyle uğraşayım? Kendisine söylemediğim hiçbir şeyi şimdi de söylemiyorum. Yüreğim yanarak söylüyorum; hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.
"Bu adam bana çok acı çektirdi" diyen Taş, "Kötü insanın arkasından kötüyü, iyi insanın arkasından iyiyi konuşurum. Kimse bana ‘ölünün arkasından konuşulmaz’ demesin. Beni yaktı, yıllarımı çaldı. Neden müzik yapmadığımı soruyorsunuz; işte sebebi bu" dedi.
Şarkıcı Nez de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Söyleyecek sadece bir cümlem var ve bu konu ile ilgili asla konuşmayacağım. Ben ve ailem yıllarca ne yaşadığımızı bir Allah ve bir biz biliriz! Hakkımı helal etmiyorum" dedi.
Erol Köse ile seneler önce büyük bir kavga yaşayan ve davalık olan Seda Sayan, ünlü yapımcının vefatından sonra "Benden özür dilemişti, affetmiştim ama çok beddua ettim zamanında. Ne diyeyim…" ifadelerini kullandı.
Bir döneme damga vuran "Gelinim Olur Musun" yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş ise Köse'nin hayatını mahvettiğini belirtti. Umaş, paylaşımında "Yarışmadan çıktığım yıllarda en popüler zamanlarımda albüm yapacağım dedin, senelerce oyaladın. Gidip saçma sapan insanlarla çalıştım kaybolup gittim daha 20 yaşındaydım… Hakkım helal olmasın benim, gençlik yıllarımda hayatımı mahvettin! Ateşin bol olsun" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Rober Hatemo ise Köse'nin ardından "Allah günahlarını affetsin" dedi. Ünlü yapımcının birçok kişinin canını yaktığını belirten Hatemo, "Onun yüzünden 100 milyon TL değerindeki arazim gitti. Alaçatı’daki arazi Erol Köse yüzünden bana yar olmadı" şeklinde açıklama yaptı.
"BÖYLE ANILMAK EN BÜYÜK CEZA"
Vefat eden birinin arkasından konuşmak istemediğini belirten Doğuş, "Kırıldığım zamanlar oldu. Yine de hakkımı helal ediyorum. Allah günahlarını affetsin" dedi.
Şarkıcı Yeşim Salkım ise "Evet hepimiz üzüldük, kırıldık hatta en çok da ben! Bak ben diyorum anlayın! Ama bana yakışmaz, ölmüş gitmiş artık adam bir devir bitti" ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı Cenk Eren de Yeşim Salkım'ın paylaşımına yorum yaptı ve Erol Köse ile ilgili "O meşhur dörtlü beni 2 sene her yerden yasaklamışlardı, sahnelerimi engellemişlerdi, maddi olarak düştüğüm kiramı ödeyemediğim günler olmuştu. Senin yaptığın ama sonra ona devrettiğin albümümü istemek içim gittiğimde 3 saat bekletip odasına aldığında da yarım saat ayakta bekletmişti. 'Ne albümü vermek sen daha da cezalandırılacaksın' demişti" ifadelerini kullandı.
Yıllar sonra Köse'nin kendisinden helallik istediğini açıklayan Eren, "Ben hakkımı helal ediyorum ama umarım öbür tarafta hesabını verebilirsin' demiştim. Tek suçum seninle arkadaşlığımı sürdürmemdi. Evet en çok sen üzüldün, şahidim. Herkes için '90'lar muhteşem yıllardı, harika şarkılar güzel günlerdi'. Bazıları için o kadar torpilliydi ki onlar için güzeldi, bizler içinse korku yıllarıydı, ağzımızı açamazdık. Arkasından konuşmuyorum helalleştiğimiz için, sadece seninle dertleşmek istedim. Küs de olsak ki hala nedenini bilmiyorum sana anlatmak istedim" şeklinde konuştu.
İrem Derici, Rüzgar Erkoçlar, Özlem Özden ve Muammer Ketenci de Köse'yi iyi bilmediklerini dile getirdi.
Senarist ve yönetmen Gani Müjde de seneler önce ortada bir sebep yokken Köse'nin kendisiyle ilgili açıklama yaptığını ancak dava açmadığını belirtti.
"Bana ne yazdığını bile unuttum" diyen Müjde, "Ölümüyle aklıma geldi. Hakkında yazılanları, ateşi bol olsun temennilerini okudum. Üzüldüm. Böyle anılmak en büyük ceza olsa gerek dedim kapattım defteri" ifadelerini kullandı.
KİMİLERİ DE "MEKANIN CENNET OLSUN" DEDİ
Ünlüler dünyasının bazı isimleri de Erol Köse'nin vefatı sonrası iyi dileklerde bulundu.
İbrahim Tatlıses, "Erol Köse'nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim... Uzun yıllara dayanan dostluğumuz, paylaştığımız anılar hep aklımda kalacak. Hayat bazen insanı en sevdikleriyle sınar... Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.
Nihat Doğan "Mekanın cennet olsun abim. Çocukluğum, ilk göz ağrım. Sayesinde piyasaya girdiğim Erol Köse'yi kaybettik. Şoktayım ne diyeceğimi bilemiyorum. Savcılık soruşturma açmış durumda. Hepimizin başı sağ olsun" diye paylaşım yaptı.
Mustafa Sandal da "Çok üzgünüm. Müzik dünyası için çok büyük bir kayıp" şeklinde üzüntüsünü dile getirdi.
Seren Serengil ise Erol Köse'nin müzik yapımcısı olduktan sonra birçok popçunun şöhret olmasına vesile olduğunu söyledi.
Köse'nin çok sevdiği biri olduğunu söyleyen Serengil, "Acılı evladı için ne zor bir durum bu şekilde babasının öldüğünü izlemek arkasından çıkıp laflar edenler de cabası. Bir ailesi var şu an da rencide edilecek zaman mı? Arkasından acısını yaşayan evlatları var! Nefretinizi içinize gömün sosyal medyadan helal etmiyorum da ne demek ne demek. Artık susun insanlar acısını yaşasın" dedi.
Sevim Emre de “O dedi bu dedi… Yolunuz insan olmaktan geçsin, yaşarken konuşmayanlar susun. Ölümlü dünya” ifadelerini kullandı.
EROL KÖSE KİMDİR?
1965 yılında Elazığ’da doğan Erol Köse, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okurken tesadüfen müzik sektörüne girdi.
O sırada gittiği bir dans kursunda yapımcı Erşan Başbuğ'un dikkatini çeken Köse, arkadaşlarıyla Komedi Dans Üçlüsü adıyla TRT'de skeçler yapmaya başladı. Daha sonra sahne performansları ve albüm çalışmalarıyla adını duyurmuş olan Köse, genç sanatçılar için albüm prodüksiyonları yaptı.
2000'li yıllarda yapımcılık kariyerini pekiştirerek Tarkan, Gülşen ve Sertab Erener gibi dönemin en popüler sanatçılarıyla projelerde yer alan Köse, pek çok sanatçının ekibinde yer aldı.