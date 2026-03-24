Erol Köse'ye son veda. Ablasının feryadı dikkat çekti

Öte yandan Erol Köse'nin vefatı ünlüler camiasını ikiye böldü. Bazı isimler Köse için iyi dileklerde bulunurken kimi de beddua etti.

"Ateşin bol olsun Erol Köse" diyerek paylaşım yapan Atilla Taş, "Yıllarca paramı çaldı, milyonlarca liramı aldı. Sözleşmeler yüzünden çalışmamı engelledi, bana büyük zulmetti. Hakkımda iftiralar attı; hatta ben hapisteyken bile televizyonlara çıkıp konuştu. Onun yüzünden cezaevinde krizler geçirdim, mide ülseri oldum" dedi.

Köse'nin birçok sanatçıya da iftira attığını belirten Taş, "İnsanları kullandı, kötü davranışlarda bulundu ve bu nedenle mahkemelik oldu. Böyle birinin ardından iyi konuşamam. Canı yanan bilir; benim canımı çok yaktı. ‘Neden sağlığında konuşmadın?’ diyorlar. Benim zaten başımda yüzlerce dava vardı, hangisiyle uğraşayım? Kendisine söylemediğim hiçbir şeyi şimdi de söylemiyorum. Yüreğim yanarak söylüyorum; hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu adam bana çok acı çektirdi" diyen Taş, "Kötü insanın arkasından kötüyü, iyi insanın arkasından iyiyi konuşurum. Kimse bana ‘ölünün arkasından konuşulmaz’ demesin. Beni yaktı, yıllarımı çaldı. Neden müzik yapmadığımı soruyorsunuz; işte sebebi bu" dedi.

Şarkıcı Nez de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Söyleyecek sadece bir cümlem var ve bu konu ile ilgili asla konuşmayacağım. Ben ve ailem yıllarca ne yaşadığımızı bir Allah ve bir biz biliriz! Hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Erol Köse ile seneler önce büyük bir kavga yaşayan ve davalık olan Seda Sayan, ünlü yapımcının vefatından sonra "Benden özür dilemişti, affetmiştim ama çok beddua ettim zamanında. Ne diyeyim…" ifadelerini kullandı.

Bir döneme damga vuran "Gelinim Olur Musun" yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş ise Köse'nin hayatını mahvettiğini belirtti. Umaş, paylaşımında "Yarışmadan çıktığım yıllarda en popüler zamanlarımda albüm yapacağım dedin, senelerce oyaladın. Gidip saçma sapan insanlarla çalıştım kaybolup gittim daha 20 yaşındaydım… Hakkım helal olmasın benim, gençlik yıllarımda hayatımı mahvettin! Ateşin bol olsun" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Rober Hatemo ise Köse'nin ardından "Allah günahlarını affetsin" dedi. Ünlü yapımcının birçok kişinin canını yaktığını belirten Hatemo, "Onun yüzünden 100 milyon TL değerindeki arazim gitti. Alaçatı’daki arazi Erol Köse yüzünden bana yar olmadı" şeklinde açıklama yaptı.