Ertelemek vs. erteleyememek: Hazzın davranışlarımıza etkisi
Ertelemek; son zamanlarda dijital kültürün de artması sonucu, sıkça gündemde olan bir konu. İlgimizin dağılması ve azalan dikkat süremizle birlikte yaptığımız işlerden çok çabuk sıkılabiliyoruz, uzun süreceğini düşündüğümüz işlere hiç başlamamayı tercih edebiliyoruz. Ancak, bu erteleme psikolojisinin ikinci bir tarafı da var: ‘’Erteleyememek’’ Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal yazdı.
ERTELEMEK VS. ERTELEYEMEMEK
Ertelemek ile erteleyememenin takılma döngüsü, iki zıt uçtur. Ancak ikisinin de altında duygular yatar. Beynin haz ve korkuyla ilişkili duygusal sistemi, kontrol etme ve karar almaya yardımcı işlevsel sisteminden çok daha güçlüdür. Bu nedenle duygularının etkisiyle; birey, herhangi bir uca kayabilir.
Ertelemeye yatkın birey, anlık haz arayışındadır ve konfor alanından çıkmak istemez; Erteleyememeye yatkın birey ise uzun vadeli haz arayışındadır ve konfor alanında bulunmak, rahatlamak istemez.