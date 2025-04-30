Ertelemek vs. erteleyememek: Hazzın davranışlarımıza etkisi

Konfor alanında da konfor alanının dışında da her zaman az da olsa stres vardır. Önemli olan: İkisi arasında dengeli ve iyi oluşumuza faydalı bir alanda durabilmektir. Ancak hatırlamak gerekir ki hayat, düz bir çizgi değildir ve bazen siz kendi dengenizi bulmuş olsanız bile çeşitli sebeplerden ağırlık bir tarafa doğru kayabilir. Bu durumda sorulacak iki soru vardır: ‘’Benim kontrolüm dışında bir şeyler var mı?’’, ‘’Ben bu durum içinde neyi kontrol edebilirim?’’



