Ertuğrul Bey’in oğlu Osman Gazi'yi Burak Özçivit canlandıracak
TRT’nin yeni dizisi Osman Gazi için başrol belli oldu. Merakla beklenen proje için Burak Özçivit'e teklif götürüldü. Özçivit, yeni sezon için sunulan başrol teklifine “Evet” dedi.
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Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde oynadığı Diriliş Ertuğrul bu sezon yerini Osman Gazi'ye bırakıyor.
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2Dizide, Ertuğrul Bey’in oğlu Osman Bey’i Burak Özçivit canlandıracak.
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3Özçivit, Ertuğrul Bey’in ölmesi ile başa geçen ve Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucu padişahı olan Osman Bey’i canlandıracak.
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4Ünlü oyuncu vakit kaybetmeden senaryo okumalarına başlarken, teknik hazırlıklar da hız kazandı.
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Osman Gazi dizisi için İstanbul-Anadolu yakasında, deniz kenarında çok büyük bir alana plato inşa edildi.
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6Dizi kostümleri için de kalabalık bir ekip büyük bir titizlikle çalışıyor.