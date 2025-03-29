Erzincan bayram namazı saat kaçta? Erzincan bayram namazı saati (Diyanet bayram namazı vakitleri)
Erzincan bayram namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bayram namazı vakitleriyle birlikte belli oldu. Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak. Bayram namazıyla birlikte bayram heyecanı başlayacak. Her yaştan genç, çocuk, yaşlı bayram namazında aynı safta yer alacak. Bayram namazı camilerde cemaat ile birlikte kılınacak. Peki Erzincan bayram namazı saat kaçta? İşte, Erzincan Bayram namazı saati…
Erzincan’da Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye, Tercan ve Üzümlü gibi ilçelerde bayram namazını kılmaya hazırlananlar Diyanet tarafından açıklanan namaz vakitlerini takip ediyor. Yılda iki kez kılınan bayram namazını kaçırmak istemeyen müslümanlar bayram namazı saatlerini araştırıyor. Müslümanlar için birlik ve beraberliğin sembolü olan bayram namazı yarın başlayacak. Peki Erzincan’da bayram namazı saat kaçta? İşte, illere göre bayram namazı saatleri…