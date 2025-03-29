Erzincan bayram namazı saat kaçta? Erzincan bayram namazı saati (Diyanet bayram namazı vakitleri)

Erzincan bayram namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bayram namazı vakitleriyle birlikte belli oldu. Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak. Bayram namazıyla birlikte bayram heyecanı başlayacak. Her yaştan genç, çocuk, yaşlı bayram namazında aynı safta yer alacak. Bayram namazı camilerde cemaat ile birlikte kılınacak. Peki Erzincan bayram namazı saat kaçta? İşte, Erzincan Bayram namazı saati…

Erzincan bayram namazı saat kaçta? Erzincan bayram namazı saati (Diyanet bayram namazı vakitleri) - 1

Erzincan’da Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye, Tercan ve Üzümlü gibi ilçelerde bayram namazını kılmaya hazırlananlar Diyanet tarafından açıklanan namaz vakitlerini takip ediyor. Yılda iki kez kılınan bayram namazını kaçırmak istemeyen müslümanlar bayram namazı saatlerini araştırıyor. Müslümanlar için birlik ve beraberliğin sembolü olan bayram namazı yarın başlayacak. Peki Erzincan’da bayram namazı saat kaçta? İşte, illere göre bayram namazı saatleri…

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Erzincan bayram namazı saat kaçta? Erzincan bayram namazı saati (Diyanet bayram namazı vakitleri) - 2

ERZİNCAN’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Erzincan’da bayram namazı saati, Diyanet tarafından duyuruldu. Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye, Tercan ve Üzümlü gibi ilçelerde ve il merkezinde bayram namazı saat 06.40’da okunacak.

Erzincan bayram namazı saat kaçta? Erzincan bayram namazı saati (Diyanet bayram namazı vakitleri) - 3

BAYRAM NAMAZI TEK KILINIR MI?

Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır.

Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez.

Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.

Şafiî mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir.

Buna göre; cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir.

Erzincan bayram namazı saat kaçta? Erzincan bayram namazı saati (Diyanet bayram namazı vakitleri) - 4

İLLERE GÖRE BAYRAM NAMAZI 2025 SAATLERİ

"Adana: 06.57, Adıyaman: 06.45, Afyonkarahisar: 07.16, Ağrı: 06.26, Aksaray: 07.02, Amasya: 06.55, Ankara: 07.07, Antalya: 07.16, Ardahan: 06.27, Artvin: 06.31, Aydın: 07.27, Balıkesir: 07.27, Bartın: 07.09, Batman: 06.34, Bayburt: 06.37, Bilecik: 07.18, Bingöl: 06.36, Bitlis: 06.30, Bolu: 07.12, Burdur: 07.17, Bursa: 07.22, Çanakkale: 07.32, Çankırı: 07.03, Çorum: 06.58, Denizli: 07.22, Diyarbakır: 06.37, Düzce: 07.13, Edirne: 07.32, Elazığ: 06.41, Erzincan: 06.40, Erzurum: 06.33, Eskişehir: 07.16, Gaziantep: 06.49, Giresun: 06.44, Gümüşhane: 06.40, Hakkari: 06.23, Hatay: 06.54, Iğdır: 06.22, Isparta: 07.16, İstanbul: 07.22, İzmir: 07.30, Kahramanmaraş: 06.50, Karabük: 07.07, Karaman: 07.05, Kars: 06.26, Kastamonu: 07.03, Kayseri: 06.56, Kilis: 06.50, Kırıkkale: 07.04, Kırklareli: 07.29, Kırşehir: 07.01, Kocaeli: 07.18, Konya: 07.08, Kütahya: 07.18, Malatya: 06.45, Manisa: 07.28, Mardin: 06.35, Mersin: 07.00, Muğla: 07.25, Muş: 06.32, Nevşehir: 06.59, Niğde: 06.59, Ordu: 06.46, Osmaniye: 06.53, Rize: 06.36, Sakarya: 07.16, Samsun: 06.53, Şanlıurfa: 06.43, Siirt: 06.30, Sinop: 06.57, Şırnak: 06.28, Sivas: 06.50, Tekirdağ: 07.28, Tokat: 06.52, Trabzon: 06.39, Tunceli: 06.40, Uşak: 07.20, Van: 06.25, Yalova: 07.21, Yozgat: 06.59, Zonguldak: 07.11."

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