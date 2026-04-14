Esed rejiminde tutsak kaldı. İşkence gördü, hafızasını kaybetti
14.04.2026 13:42
AA
Suriye’de Esed rejimi döneminde gözaltına alındıktan sonra yıllarca kendisinden haber alınamayan Fuat el-Ali, hapishaneden çıktıktan sonra Halep'te hafızasını kaybetmiş halde bulundu.
35 yaşındaki Fuat el-Ali, Esed ordusunda görev yaparken firar etmeye çalıştığı esnada yakalandı ve cezaevine götürülerek uzun yıllar farklı hapishanelerde tutsak kaldı. Rejimin çöküşünün ardından cezaevleri boşaltıldı ve birçok tutsak gibi Fuat'ın da işkenceler nedeniyle hafıza kaybı yaşadığı öğrenildi.
Serbest kaldıktan sonra kimliği dahil hiçbir şeyi hatırlamayan Fuat, bir süre Halep'te sokaklarda ve parklarda yaşam sürdü.
Fuat'ın hayatı bir vatandaşın onu fark etmesiyle değişti ve Fuat hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu kötü olan Fuat'ın ailesi, bulan vatandaşın yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Fuat'a ulaştı.
"KALBİMDE YAŞADIĞINA DAİR BİR UMUT VARDI"
Kimlik doğrulamasının da yapılmasınıa ardından Fuat, Rakka'ya götürülerek ailesine teslim edildi. Fuat'ın tedavisi sürecinde yakın geçmişe dair bir şey hatırlamadığını fakat geçmişe dair bazı anıları anımsadığı öğrenildi.
Fuat’ın annesi Fatıma Osman, 10 yıl süren acı dolu bekleyiş ve arayış hikayesini, "Her yere gittim, tüm kapıları çaldım ama hiçbir iz bulamadım. Bana her seferinde ‘ne ölü ne de kayıp’ dediler. Ama kalbimde onun yaşadığına dair bir umut vardı. Onun geri dönüşü bizim için bir mucize" sözleriyle anlattı.
"HAYATIM YENİDEN BAŞLADI"
Anne Fatıma Osman, Hama ve Halep arasında sürekli oğlunu aradığını ve en son “işini Allah'a bıraktığını” söyleyerek yine aramaya devam ettiğini anlattı. Anne oğlunu bulduğu anı, "Onu bulduğum an kelimelerle tarif edilemezdi. Yaşananlara inanmakta zorlandım, çok büyük bir sevinç yaşadık. Hayatım yeniden başladı" diye ifade etti.
VÜCUDUNDA REJİMDEN KALMA İZLER VAR
Kayıp sürecinde yaşadığı acıyı paylaşan anne, bir dönem "Bana sadece kemiklerini getirin ki koklayayım, belki bu acı diner" dediğini, ancak kalbinin oğlunun öldüğünü hiçbir zaman kabul etmediğini dile getirdi.
Fuat’ın kardeşi Muhammed el-Hamed ise Fuat’ın vücudunda, devrik Esed rejiminin sert uygulamalarıyla bilinen Saydnaya Cezaevi’nde tutulduğu süreçte ağır işkencelere maruz kaldığını ve gördüğü şiddetin hem bedeni hem de psikolojisi üzerinde belirgin izler bıraktığını anlattı.
Bir kişinin Fuat ile karşılaştığını, yardım etmek amacıyla para vermeye çalıştığını ancak Fuat’ın bunu kabul etmediğini anlatan Hamed, söz konusu kişinin daha sonra Fuat’ı hastaneye götürdüğünü daha sonra yakınlarına ulaşmasını sağladığını kaydetti.
ZAMANA İHTİYACI VAR
Fuat’ın sağlık durumuna ilişkin de Hamed, kelepçe ve işkence izlerinin vücudunda açıkça görüldüğünü, cezaevinde yaşadıklarının derin izler bıraktığını, hafızasının da etkilendiğini, yakınlarını hatırlaması ve toparlanması için zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Hamed, kardeşinin yürüyebildiğini, ağrı kesiciler kullandığını ve yaşadığı tüm zorluklara rağmen durumunun giderek iyileştiğini ifade etti.