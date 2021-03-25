Eser Yenenler ikinci kez baba oldu

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler'in ikinci bebekleri dünyaya geldi. Çift ikinci çocuklarına Mete adını verdi.

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DHA 25.03.2021 - 16:33

Oyuncu Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler'in ikinci bebekleri bugün saat 13.12'de dünyaya geldi.

İkinci bebeklerini kucağına alan çift, oğullarına Mete adını verdi.

Hastane Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Berfu ile Eser Yenenler çiftinin bebekleri 53 santim, 3 kilogram 715 gram olarak dünyaya geldi."

"Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz."

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler 2019 yılında evlenmişti. Çiftin Kuzey adında bir oğulları daha var.

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