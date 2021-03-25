Eser Yenenler ikinci kez baba oldu

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler'in ikinci bebekleri dünyaya geldi. Çift ikinci çocuklarına Mete adını verdi.

DHA 25.03.2021 - 16:33

Eser Yenenler ikinci kez baba oldu - 1

Oyuncu Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler'in ikinci bebekleri bugün saat 13.12'de dünyaya geldi.

Eser Yenenler ikinci kez baba oldu - 2
İkinci bebeklerini kucağına alan çift, oğullarına Mete adını verdi.
Eser Yenenler ikinci kez baba oldu - 3
Hastane Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Berfu ile Eser Yenenler çiftinin bebekleri 53 santim, 3 kilogram 715 gram olarak dünyaya geldi."
Eser Yenenler ikinci kez baba oldu - 4
"Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz."
Eser Yenenler ikinci kez baba oldu - 5
Eser Yenenler ile Berfu Yenenler 2019 yılında evlenmişti. Çiftin Kuzey adında bir oğulları daha var.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER