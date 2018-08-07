Eser Yenenler: İlişkimizin yükü flamingoların omzunda (Ünlülerin havuz oyuncakları)
Geçen yıl oylduğu gibi bu yaz da havuz oyuncakları ünlülerin de favorisi. Emily Ratajkowski'den Kourtney Kardashian'a ünlü isimler Instagram'da havuz eğlencelerini paylaşıyor. Son olarak Eser Yenenler ve yeni evlendiği eşi Berfu Yıldız ile Nagihan Karadere havuz keyiflerini sosyal medyadan paylaştı....
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Eşi Berfu Yıldız ile fotoğraf paylaşan Eser Yenenler: İlişkimizin yükü flamingoların omzunda...
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2Nagihan Karadere
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3Hande Subaşı
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4Irmak Ünal
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Sıla
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Alicia Keys
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7Britney Spears
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8Kourtney Kardashian
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9Emily Ratajkowski
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10Danielle Snyder
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11Lea Michele
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12Sara Sampaio
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13Chiara Ferragni
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14Reese Witherspoon
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15Alessandra Ambrosio
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16Jaime King
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17Alessandra Ambrosio
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18Lea Michele
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19Suki Waterhouse