NTV

Eser Yenenler: İlişkimizin yükü flamingoların omzunda (Ünlülerin havuz oyuncakları)

Geçen yıl oylduğu gibi bu yaz da havuz oyuncakları ünlülerin de favorisi. Emily Ratajkowski'den Kourtney Kardashian'a ünlü isimler Instagram'da havuz eğlencelerini paylaşıyor. Son olarak Eser Yenenler ve yeni evlendiği eşi Berfu Yıldız ile Nagihan Karadere havuz keyiflerini sosyal medyadan paylaştı....

  • 1

    Eşi Berfu Yıldız ile fotoğraf paylaşan Eser Yenenler: İlişkimizin yükü flamingoların omzunda...

  • 2

    Nagihan Karadere
  • 3

    Hande Subaşı
  • 4

    Irmak Ünal
  • 5

    Sıla

  • 6

    Alicia Keys

  • 7

    Britney Spears
  • 8

    Kourtney Kardashian
  • 9

    Emily Ratajkowski
  • 10

    Danielle Snyder
  • 11

    Lea Michele
  • 12

    Sara Sampaio
  • 13

    Chiara Ferragni
  • 14

    Reese Witherspoon
  • 15

    Alessandra Ambrosio
  • 16

    Jaime King
  • 17

    Alessandra Ambrosio
  • 18

    Lea Michele
  • 19

    Suki Waterhouse
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin