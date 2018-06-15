Eşi tasarladı Kim Kardashian sergiledi
ntv.com.tr
Kim Kardashian, eşi Kanye West’in tasarladığı kıyafetler için doğal modellik yapıyor. Eşinin ilginç tasarımlarını giyen Kardashian, "Bunu ancak o giyebilir" yorumlarına neden oldu.
-
1
Kim Kardashian, eşi Kanye West’er modellik yapıyor.
-
2
37 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, rap şarkıcısı ve aynı zamanda moda tasarımcısı olan eşi Kanye West’in tasarımlarını giyerek tanıtıyor.
-
3
Dün Kanye West’in Yeezy markası için New York’ta yapılan defileye katılan Kardashian, kıyafetiyle dikkatleri üzerinde topladı.
-
4
Likralı tek parça taytlı tulumu uzun çizmeyle tamamlayan Kardashian göğsündeki çantasıyla dikkat çekti.
-
5
Yeezy koleksiyonundan ilginç bir parça giymeyi seçen Kardashian’ı görenler, "Bu parçaları ondan başka kimse giymez" demekten kendini alamadı.