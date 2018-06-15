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Eşi tasarladı Kim Kardashian sergiledi

ntv.com.tr

Kim Kardashian, eşi Kanye West’in tasarladığı kıyafetler için doğal modellik yapıyor. Eşinin ilginç tasarımlarını giyen Kardashian, "Bunu ancak o giyebilir" yorumlarına neden oldu.

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    Kim Kardashian, eşi Kanye West’er modellik yapıyor.

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    37 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, rap şarkıcısı ve aynı zamanda moda tasarımcısı olan eşi Kanye West’in tasarımlarını giyerek tanıtıyor.

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    Dün Kanye West’in Yeezy markası için New York’ta yapılan defileye katılan Kardashian, kıyafetiyle dikkatleri üzerinde topladı.

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    Likralı tek parça taytlı tulumu uzun çizmeyle tamamlayan Kardashian göğsündeki çantasıyla dikkat çekti.

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    Yeezy koleksiyonundan ilginç bir parça giymeyi seçen Kardashian’ı görenler, "Bu parçaları ondan başka kimse giymez" demekten kendini alamadı.

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