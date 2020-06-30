Eşinden Ufuk Bayraktar'a: Mahkemede görüşeceğiz

Merve Bayraktar, eşi Ufuk Bayraktar ’ın kendisini aldattığını iddia ederek ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ı mahkemeye vereceğini açıkladı.

Merve Bayraktar, Twitter hesabından “Sizin adam sandıklarınız nokta” notuyla eşinin bir başka kadınla konuştuğunu iddia ettiği mesajları yayınladı.

Kocasının bir başka kadınla olan samimi yazışmalarını ifşa eden Merve Bayraktar, hemen sonrasında da eşi Ufuk Bayraktar’ın bu yazışmaların ortaya çıkmasının ardından kendisine attığı barışma mesajlarını paylaştı.