Eşinden Ufuk Bayraktar'a: Mahkemede görüşeceğiz

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar, sosyal medyada eşinin başka bir kadınla konuştuğunu ve onu aldattığını iddia eden konuşmaları paylaştı. Gelişmelerin ardından Merve Bayraktar ünlü oyuncuya "Mahkemede görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

30.06.2020 - 14:46

Eşinden Ufuk Bayraktar'a: Mahkemede görüşeceğiz - 1
Merve Bayraktar, eşi Ufuk Bayraktar’ın kendisini aldattığını iddia ederek ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ı mahkemeye vereceğini açıkladı.
Eşinden Ufuk Bayraktar'a: Mahkemede görüşeceğiz - 2
Merve Bayraktar, Twitter hesabından “Sizin adam sandıklarınız nokta” notuyla eşinin bir başka kadınla konuştuğunu iddia ettiği mesajları yayınladı.
Eşinden Ufuk Bayraktar'a: Mahkemede görüşeceğiz - 3
Kocasının bir başka kadınla olan samimi yazışmalarını ifşa eden Merve Bayraktar, hemen sonrasında da eşi Ufuk Bayraktar’ın bu yazışmaların ortaya çıkmasının ardından kendisine attığı barışma mesajlarını paylaştı.
Eşinden Ufuk Bayraktar'a: Mahkemede görüşeceğiz - 4
Mesajlarda ünlü oyuncunun özür dilediği konuşmalar görülürken, eşinin ise "Mahkemede görüşeceğiz" ifadesi dikkat çekti.
Eşinden Ufuk Bayraktar'a: Mahkemede görüşeceğiz - 5
Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde eşiyle fotoğrafını paylaşıp, "Senden başkası gönlüme girerse, neyse imkansızı konuşmuyorduk" yazmıştı.

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