Eşine eski eşyaları topladığı için kızıyordu, şimdi para kazanıyor

"Ben de çok sevdiğim, beğendiğim ürünleri satmayıp evde kullanıyorum"



İş yerini ziyaret eden vatandaşların zamanda yolculuğuna çıktığını ve bunun da kendisini çok sevindirdiğini ifade eden Kuşçu, "Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde antikacı olarak ilk ve tekim. Antikayı bilmeyenler merak ediyor, buradaki eşyaların benzerlerinin evlerinde de olduğunu ya da çöpe attıklarını söylüyorlar. Biz de çok üzülüyoruz. İnsanlar bu tarz eşyaları çöpe atmasın, ya evinde saklasın ya da antikacıya götürerek para kazansın. Hem onlar para kazanıyor hem biz para kazanıyoruz hem de bu ürünleri halka kazandırıyoruz. Nenelerimizin, dedelerimizin kullandığı bu eşyalarda bir iz var. Bizim için, halkımız için çok değerli. Antikalar evlerde duran çok güzel bir ürün. Ben de çok sevdiğim, beğendiğim ürünleri evde kullanıyorum" diye konuştu.