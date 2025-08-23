Eşine eski eşyaları topladığı için kızıyordu, şimdi para kazanıyor
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan kadın girişimci, yıllar önce eşinden kazandığı antika merakını mesleğine dönüştürdü. Kendi iş yerini açan kadın girişimci yıllardır antika eşyalara yeniden hayat veriyor.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan, evli ve iki çocuk annesi Yüksel Kuşcu, hobi olarak başladığı antikacılığı mesleğine dönüştürdü. Yıllar önce eşinin eve getirdiği eski eşyalarla antikalara ilgi duymaya başlayan Kuşcu, bir süre sonra kendisi de antika eşyalar toplamaya başladı.