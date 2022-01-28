Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda öldürülen Ece Erken'den ilk mesaj

Haberler 28.01.2022 - 09:40
Bundan yedi ay önce ünlü sunucu Ece Erken'le evlenen avukat ve eski Beşiktaş Kulübü yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki gün Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü de kurşunların hedefi oldu.
Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçtı. Durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Bir kurşunun atardamarını parçaladığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, olay yerine gelerek müdahale eden doktorlara, “Lütfen beni kurtarın” dedi.
Bir dönem Alaattin Çakıcı’nın avukatlığını da yapan Mahmutyazıcıoğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kan kaybından hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu’nun şoförü Murat Bilmez ise tedaviye alındı.
Bir dönem Ece Erken ile birlikte program sunan Söylemezsem Olmaz sunucularından Bircan Bali, Erken'e ulaşamadıklarını ancak annesi Nurhan Serpici ile konuştuğunu söyledi. Bali, "Ece'nin annesiyle konuştum. 'Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım' demiş. Eymen'in odasında ağlayarak uyuyakalmış. 'Nasıl yaşayacağım anne bilmiyorum' demiş. Eymen de biz yarın Bodrum'a gideceğiz Şafak Abi'yle demiş. Çocuk daha bilmiyor tabii" dedi.
Eşinin ölümünün ardından derin bir sessizliğe gömülen ve telefonlara yanıt vermeyen Ece Erken'den saatler sonra ilk paylaşım geldi.
Ece Erken yedi ay önce evlendiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze bilgilerini yayınladı.
43 yaşındaki sunucu, "Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi yarın Rize Fındıklı'da ikindi namazını müteakip Hürriyet Mahallesi Gavra Camii'nde kılınacaktır" notunu paylaştı.
1980 yılında Rize’de dünyaya gelen Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve kendi hukuk bürosunu kurmuştu. Birçok firmanın danışmanlığını yürüten Şafak Mahmutyazıcıoğlu Fikret Orman döneminde yaklaşık bir yıl Beşiktaş Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yaptı.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun önceki evliliğinden iki kız çocuğu bulunuyordu.
Ece Erken-Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti geçen yıl haziran ayında nikah masasına oturmuştu.
Ece Erken, uzun süredir birlikte olduğu Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Haziran 2021'deki nikah haberini sosyal medyadan duyurmuştu.
Erken, "Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" mesajını paylaşmıştı.
Ünlü sunucu, 2014-2015 yılları arasında evli kaldığı Serkan Uçar'dan olan oğlu Eymen, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk eşinden olan çocuklarıyla çekildiği yılbaşı fotoğraflarını, "Her şey geride kalsın; yepyeni sayfalara umutlu hikayeler yazalım… 2022’de yıldızımız hep parlasın. Şahane bir yıl dileriz" notuyla paylaşmıştı.
Erken, Mahmutyazıcıoğlu'dan evlilik teklifi aldığını Youtube sayfasında yaptığı paylaşımla duyurmuş, şu sözleri sarf etmişti:
“Evlilik konusunda kafam çok karışık. İki kere evlenip boşandım. Şimdi ki beraberliğimden de evlilik teklifi aldım. Ama evlilikten korkuyorum. Evlilik konusunda başarılı değilim. Sevgiliyken kapıyı vurup gidiyorsun, öyle bir gücün var ama evliyken yok. Sanki kelepçe takmak gibi geliyor bana. Çok sevdiğin insanla evlenmek çok ayrı bir şeydir eminim. Kapım evliliğe aralık ama tam açık değil.”
Erken, 2007-2009 yılları arasında Tuncer Öztarhan, 2014-2015 yılları arasında ise Serkan Uçar ile evlilik yaşamıştı.