Eşiyle ilgili yaptığı yorum nedeniyle eleştirilen Chris Pratt: Yatağa mutsuz ve canım sıkkın gittim

Şu anda Katherine Schwarzenegger'la evli olan Pratt şöyle devam etti:

"O kadar sık duygulanmıyorum ama ormanda gerçekten duygusallaştım. Ateşin içinde yanımda duran başka biri varmış gibi hissettim."

Pratt gönderisini başkalarını da Hıristiyan müziği dinlemeye teşvik ederek bitirdi:

"Bugün kendinizi kötü hissediyorsanız, belki bir egzersiz yapmalı ve belki iyi bir ibadet müziği dinlemelisiniz ya da kelamı anlamaya çalışmalısınız çünkü bu sabah bana gerçekten yardımcı oldu."