Eşiyle ilgili yaptığı yorum nedeniyle eleştirilen Chris Pratt: Yatağa mutsuz ve canım sıkkın gittim

Haberler 07.11.2021 - 09:33
Chris Pratt, eşini kendisine "sağlıklı bir kız çocuğu verdiği" için övdüğünden dolayı eleştirilmesinin ardından "mutsuz" ve "canı sıkkın" halde yattığını söyledi.
Independent'in haberine göre, pek çok hayran, Pratt'ın Instagram gönderisini eski eşi Anna Faris'e yönelik bir iğneleme olarak görmüştü. Aktörün, Faris'ten de bir çocuğu var ama onun çeşitli sağlık sorunları bulunuyor.
Pratt, gönderisine verilen tepkiye değinmek için Instagram'a geri döndü:
"Dün gece gerçekten mutsuz ve canım sıkkın şekilde yattım, berbat hissederek uyandım ve egzersiz yapmak istemedim."
Galaksinin Koruyucuları'nın (Guardians of the Galaxy) oyuncusu, daha sonra kendini daha iyi hissetmek için Hıristiyan müziği dinlemeye başladığını söyledi:
"Hıristiyan müziği çalma listemi açarsam ve ormana çıkıp koşarsam daha iyi hissedeceğimi biliyordum ama yapmak istemedim, yine de yaptım ve Tanrım, haklıydım. Harika hissettirdi. Ormana çıktım, kanımı pompaladım."
Şu anda Katherine Schwarzenegger'la evli olan Pratt şöyle devam etti:
"O kadar sık duygulanmıyorum ama ormanda gerçekten duygusallaştım. Ateşin içinde yanımda duran başka biri varmış gibi hissettim."
Pratt gönderisini başkalarını da Hıristiyan müziği dinlemeye teşvik ederek bitirdi:
"Bugün kendinizi kötü hissediyorsanız, belki bir egzersiz yapmalı ve belki iyi bir ibadet müziği dinlemelisiniz ya da kelamı anlamaya çalışmalısınız çünkü bu sabah bana gerçekten yardımcı oldu."
Pratt'ın Faris'ten olan 9 yaşındaki oğlu erken doğmuş ve hayatının ilk ayını yoğun bakımda geçirmişti. Jurassic World yıldızının yorumlarından bu yana sosyal medyadaki hayranlar Faris'e destek verdi ve Pratt'ın yorumlarını “iğrenç” ve “duyarsız” olmakla eleştirdi.