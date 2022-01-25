Eski boksör Floyd Mayweather basketbol maçına koruma ordusuyla geldi

Mayweather, dünyanın en iyi korunan insanlarından biri olarak kabul ediliyor. Ünlü boksör, sokaklarda koruma ordusu olmadan dolaşmıyor. Mayweather’ın koruma ile gezmesinin asıl nedeni ultra lüks bir yaşam sürmesi. Alışveriş yapmayı çok sevdiği herkes tarafından bilinen boksör bu alışverişlerinde satın aldığı milyonlarca dolarlık eşyaları kendisi taşımayacağı için bunları taşıması için korumalarını kullanıyor.