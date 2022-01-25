Eski boksör Floyd Mayweather basketbol maçına koruma ordusuyla geldi

Sokağa korumaları olmadan çıkmayan şampiyon boksör Floyd Mayweather, NBA maçını izlemeye koruma ordusuyla geldi.

Haberler - ntv.com.tr 25.01.2022 - 09:49

Eski boksör Floyd Mayweather basketbol maçına koruma ordusuyla geldi - 1

Eski profesyonel boksör Floyd Mayweather, Heat ile Trail Blazers takımları arasında oynanan basketbol maçını izlemek üzere Miami'deydi.

Eski boksör Floyd Mayweather basketbol maçına koruma ordusuyla geldi - 2

44 yaşındaki emekli sporcu, NBA maçının oynandığı salona koruma ordusuyla geldi

Eski boksör Floyd Mayweather basketbol maçına koruma ordusuyla geldi - 3

Arkadaşı olan basketbolcularla maç öncesi selamlaşan Mayweather'in korumaları, etrafından bir an olsun ayrılmadı.

Eski boksör Floyd Mayweather basketbol maçına koruma ordusuyla geldi - 4

ABD’li şampiyon boksörün maç esnasında korumalarından birinin sürekli yanında oturması dikkat çekti.

Eski boksör Floyd Mayweather basketbol maçına koruma ordusuyla geldi - 5

ABD’li şampiyon boksör, daha önce de  İngiltere’nin başkenti Londra’da sokağa çıkarken devasa korumalar tarafından etrafı çevrili halde görüntülenmişti.

Eski boksör Floyd Mayweather basketbol maçına koruma ordusuyla geldi - 6

Mayweather, dünyanın en iyi korunan insanlarından biri olarak kabul ediliyor. Ünlü boksör, sokaklarda koruma ordusu olmadan dolaşmıyor. Mayweather’ın koruma ile gezmesinin asıl nedeni ultra lüks bir yaşam sürmesi. Alışveriş yapmayı çok sevdiği herkes tarafından bilinen boksör bu alışverişlerinde satın aldığı milyonlarca dolarlık eşyaları kendisi taşımayacağı için bunları taşıması için korumalarını kullanıyor.

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