Eski eşi Nergis Kumbasar'dan Mehmet Ali Erbil açıklaması (Sağlık durumu nasıl?)

55 yaşındaki Kumbasar şöyle devam etti: "Ne zaman taburcu olacağını doktorlar biliyor. Bu konuda benim konuşmam anlamsız olur doktorlar varken. Artık kendisi fizik tedavisini görüyor, inşallah daha güzel günler olacak."

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Kumbasar, kızı Yasmin Erbil’in babası hastanede yatarken yaptığı sosyal paylaşımlarına gelen olumsuz yorumlar hakkında da konuştu: Yasmin ne zaman nerede ne yapacağını iyi bilir. Ben ya da babası asla kısıtlamaz. Onun paylaşımları, onun hayatıdır. Yasmin babasının hep yanında, asla ne okulunu ne ailesini ne de babasını ihmal etmedi. Babasını hemen her gün ziyaret eder ve mutluyuz."