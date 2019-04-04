Eski eşi Nergis Kumbasar'dan Mehmet Ali Erbil açıklaması (Sağlık durumu nasıl?)
Oyuncu ve sunucu Nergis Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kumbasar, "Artık kendisi fizik tedavisini görüyor, inşallah daha güzel günler olacak" dedi.
1
Geçtiğimiz yıl 18 Ekim'de evinde düşerek rahatsızlanan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, acilen ameliyata alınmış; sonrasında 16 yıldır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığının nüksetmesiyle uyutulmuştu. Hastanede 167 günü geride bırakan 62 yaşındaki Erbil'in sağlık durumun hakkında bu kez eski eşi Nergis Kumbasar bilgi verdi.
2
Kumbasar, "Mehmet Ali'in sağlık durumu çok iyi. Konuşmasında hiçbir sıkıntı yok, yemek yiyor, seçmiyor her şeyi yiyor" dedi.
3
Kumbasar, şovlarında baş parmak sallaması akıllara kazınan Erbil için, "Parmak da sallıyor merak etmeyin. Sürekli ziyaret ediyorum" ifadelerini kullandı.
4
55 yaşındaki Kumbasar şöyle devam etti: "Ne zaman taburcu olacağını doktorlar biliyor. Bu konuda benim konuşmam anlamsız olur doktorlar varken. Artık kendisi fizik tedavisini görüyor, inşallah daha güzel günler olacak."
5
Kumbasar, kızı Yasmin Erbil’in babası hastanede yatarken yaptığı sosyal paylaşımlarına gelen olumsuz yorumlar hakkında da konuştu: Yasmin ne zaman nerede ne yapacağını iyi bilir. Ben ya da babası asla kısıtlamaz. Onun paylaşımları, onun hayatıdır. Yasmin babasının hep yanında, asla ne okulunu ne ailesini ne de babasını ihmal etmedi. Babasını hemen her gün ziyaret eder ve mutluyuz."