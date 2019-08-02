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Eski eşinden Burak Yılmaz'a icra takibi

Futbolcu Burak Yılmaz’ın boşandığı İstem Atilla, eski eşinin kira, aidat, elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödemediğini belirterek harekete geçti.

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    Geçtiğimiz yıl İstem Atilla'dan boşanan Burak Yılmaz icralık oldu.


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    Sabah'ın haberine göre; Atilla, 18 bin dolarlık (yaklaşık 100 bin lira) giderleri ödemesi için Burak Yılmaz'a ilamsız icra takibi başlattı.


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    Burak Yılmaz, İstem Atilla'dan şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle 2018'de boşanmıştı.


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    Mahkeme, ünlü futbolcunun eşine 1.3 milyon lira tazminat ve aylık 10 bin lira nafaka ödemesine karar vermişti.

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    34 yaşındaki ünlü futbolcunun bu evlilikten Nazlı ve Derin isimli iki çocuğu dünyaya geldi.
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