Eski evliliğiyle ilgili açıklamaları sonrası Ben Affleck’e tepki yağıyor

Haberler 16.12.2021 - 10:10
ABD’li oyuncu Ben Affleck (49), son açıklamaları ile tartışma yarattı. Affleck, alkol bağımlılığının kötü giden eski evliliğinden kaynaklandığını söyleyerek eski eşi Jennifer Garner’ı (49) suçladı. Bu sözler sonrası Hollywood yıldızı tepkilerin odağına yerleşti.
Affleck, sosyal medyada hatta magazin sayfalarında “Yaşadığı bir zayıflığı eski karısına yükleyen bir kaçak”, “Narsistik bir canavar", "Acımasızlıkta sınır tanımıyor” gibi sert eleştiriler aldı.
Ben Affleck’in sözleri, Brad Pitt’in eski evliliği hakkındaki sözlerinden sonra Hollywood tarihinin en acımasız açıklaması olarak kayıtlara geçti. Pitt, eski eşi Jennifer Aniston’ı Angelina Jolie ile aldatmasından mutsuz evliliğini sorumlu tutmuştu.
Ben Affleck, 2005'te evlendiği 2015'te boşandığı eski eşi Jennifer Garner ile ilişkisi hakkında "Birlikte olmaya devam etseydik muhtemelen birbirimizin boğazına sarılarak ilişkimizi bitirirdik. Ben hala alkol bağımlısı olurdum" dedi.
"İÇİP İÇİP KANEPEDE UYUYAKALIYORDUM"
Ben Affleck, alkol bağımlılığının nedenlerinden birini Garner ile olan ilişkisine bağladı. 49 yaşındaki oyuncu "Çünkü bu evlilikte kendimi tuzağa düşürülmüş, kapana kısılmış hissediyordum. Sürekli olarak 'Ayrılamam, çünkü çocuklarım var. Ama mutlu değilim, ne yapmalıyım?' diye soruyordum. Yaptığım şey bir şişe alkollü içki tüketmek ve sonunda kanepede uyuyakalmaktı" diye konuştu. Affleck bu süreçte aslında alkolün, sorunlarının çözümü olmadığının farkında olduğunu ama kendine engel olmadığını belirtti.
10'UNCU EVLİLİK YILDÖNÜMÜNDE AYRILIK KARARI ALDILAR
2005 yılında evlenen Ben Affleck ile Jennifer Garner'ın, 16 yaşında Violet Anne, 12 yaşında Seraphina Rose Elizabeth ve 9 yaşında Samuel adında ikisi kız biri erkek üç tane çocuğu bulunuyor. Bir dönem Hollywood'un örnek çifti olarak gösterilen Ben Affleck ile Jennifer Garner, 2015'te, evlilik yıldönümlerinden bir gün sonra yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıklamıştı.