Eski First Lady Ana Ligia de Saca'ya 10 yıl hapis

Eski El Salvador Devlet Başkanı Tony Saca’nın eşi Ana Ligia de Saca’nın, kara para aklama suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı 07.06.2021 - 07:39

Eski First Lady Ana Ligia de Saca'ya 10 yıl hapis - 1
El Salvador mahkemesi, 10 yıl hapis cezasına çarptırılan eski First Lady Ana Ligia de Saca’nın, ayrıca devlete 17,6 milyon dolar ödemesine karar verdi.


Eski First Lady Ana Ligia de Saca'ya 10 yıl hapis - 2
Mahkeme, bu yıl başındaki başka bir davada Ana Ligia de Saca’yı haksız zenginleşme nedeniyle suçlu bulmuş, devlete 4,4 milyon dolar ödemesine hükmetmişti.


Eski First Lady Ana Ligia de Saca'ya 10 yıl hapis - 3
Eski El Salvador Devlet Başkanı Tony Saca, 2016 yılında yolsuzluk suçlamaları nedeniyle gözaltına alınmıştı.


Eski First Lady Ana Ligia de Saca'ya 10 yıl hapis - 4
Savcılar, Saca'nın devlet başkanlığı yaptığı 2004-2009 yıllarında edindiği 6,5 milyon dolarlık varlığının 5 milyonunu açıklayamadığını belirtmişti.


Eski First Lady Ana Ligia de Saca'ya 10 yıl hapis - 5
Saca, görev süresi boyunca kamu fonlarından milyonlarca doları zimmetine geçirdiğini kabul etmesinin ardından 2018 yılında 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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