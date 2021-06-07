Eski First Lady Ana Ligia de Saca'ya 10 yıl hapis

El Salvador mahkemesi, 10 yıl hapis cezasına çarptırılan eski First Lady Ana Ligia de Saca ’nın, ayrıca devlete 17,6 milyon dolar ödemesine karar verdi.

Mahkeme, bu yıl başındaki başka bir davada Ana Ligia de Saca’yı haksız zenginleşme nedeniyle suçlu bulmuş, devlete 4,4 milyon dolar ödemesine hükmetmişti.





