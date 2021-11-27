Eski Fransız Bakan Nicolas Hulot'a tecavüz ve cinsel saldırı suçlaması

Eski Fransız Bakan Nicolas Hulot, dört kadın tarafından kendilerine tecavüz etmekle ve cinsel saldırıda bulunmakla suçlandı. Paris Savcısı Laure Beccau, konuyla ilgili bir ön soruşturma başlatacağını belirtirken Hulot, suçlamaları reddederek kadınları yalancılıkla suçladı; artık izole bir hayat süreceğini dile getirdi.

Haberler 27.11.2021 - 17:20

Eski Fransız Bakan Nicolas Hulot'a tecavüz ve cinsel saldırı suçlaması - 1

Eski Fransız Bakan Nicolas Hulot tarafından cinsel saldırıya uğradıklarını belirten kadınlar, hikayelerini bir belgeselde anlattılar.


Eski Fransız Bakan Nicolas Hulot'a tecavüz ve cinsel saldırı suçlaması - 2

Soyadı paylaşılmayan Sylvia isimli bir kadın, 1989'un Mayıs ayında henüz 16 yaşındayken Hulot'un kendisini otomobilinde seks yapmaya zorladığını ifade etti.


Eski Fransız Bakan Nicolas Hulot'a tecavüz ve cinsel saldırı suçlaması - 3

"Dondum. Olmaması gereken bir şey olduğunu fark etmiştim" diyen Sylvia, "Tuzağa düştüğümü biliyordum çünkü benden istediği şeyi yapmak istemediğimi biliyordum" diye konuştu.


Eski Fransız Bakan Nicolas Hulot'a tecavüz ve cinsel saldırı suçlaması - 4

Cécile isimli kadın da 1998 yılında Moskova'daki Fransız Büyükelçiliği'nde çalışırken orayı ziyaret eden Hulot'un bir anda üstüne atladığını ve kendisini zorla öptüğünü ifade etti.


Eski Fransız Bakan Nicolas Hulot'a tecavüz ve cinsel saldırı suçlaması - 5

Paris Savcısı Laure Beccau, konuyla ilgili bir ön soruşturma başlatacağını belirtirken Hulot, suçlamaları reddederek kadınları yalancılıkla suçladı; artık izole bir hayat süreceğini dile getirdi.

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