Eski Fransız Bakan Nicolas Hulot'a tecavüz ve cinsel saldırı suçlaması

Haberler 27.11.2021 - 17:20
Eski Fransız Bakan Nicolas Hulot tarafından cinsel saldırıya uğradıklarını belirten kadınlar, hikayelerini bir belgeselde anlattılar.
Soyadı paylaşılmayan Sylvia isimli bir kadın, 1989'un Mayıs ayında henüz 16 yaşındayken Hulot'un kendisini otomobilinde seks yapmaya zorladığını ifade etti.
"Dondum. Olmaması gereken bir şey olduğunu fark etmiştim" diyen Sylvia, "Tuzağa düştüğümü biliyordum çünkü benden istediği şeyi yapmak istemediğimi biliyordum" diye konuştu.
Cécile isimli kadın da 1998 yılında Moskova'daki Fransız Büyükelçiliği'nde çalışırken orayı ziyaret eden Hulot'un bir anda üstüne atladığını ve kendisini zorla öptüğünü ifade etti.
Paris Savcısı Laure Beccau, konuyla ilgili bir ön soruşturma başlatacağını belirtirken Hulot, suçlamaları reddederek kadınları yalancılıkla suçladı; artık izole bir hayat süreceğini dile getirdi.