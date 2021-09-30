Eski futbolcu Fernando Gago eşinin en yakın arkadaşıyla yakaladı

Fernandez konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gisela, Fernando'yu ve en yakın arkadaşı Veronica Laffitte'yi kendi evinde ve kendi yatağında yakaladı. Kapıyı açıp içeri girdiğinde gördüğü görüntüyle şoka uğradıb On yıl önce evlendiler ve 3 çocukları vardı. Her zaman sakin bir hayatı tercih ettiler ancak Fernando'nun sadakatsizliği yüzünden ayrıldılar" dedi.



