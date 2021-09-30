Eski futbolcu Fernando Gago eşinin en yakın arkadaşıyla yakaladı

Geçtiğimiz sezon başında futbolu bırakan Arjantinli futbolcu Fernando Gago'nun, tenisçi eşi Gisela Dulko'yu en yakın arkadaşıyla kendi evinde aldattığı iddia edildi.

30.09.2021 - 08:45

Eski futbolcu Fernando Gago eşinin en yakın arkadaşıyla yakaladı - 1
Uzun yıllar Real Madrid forması giyen ve geçtiğimiz sezon futbol kariyerini noktalayan Arjantinli orta saha Fernando Gago, özel hayatında yaşadığı skandalla gündemde.

Eski futbolcu Fernando Gago eşinin en yakın arkadaşıyla yakaladı - 2
Gazeteci Cinthia Fernandez, Arjantin'de katıldığı bir televizyon programında Gago'nun eşi Gisela Dulko'yu en yakın arkadaşıyla aldattığını öne sürdü.

Eski futbolcu Fernando Gago eşinin en yakın arkadaşıyla yakaladı - 3
Fernandez konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gisela, Fernando'yu ve en yakın arkadaşı Veronica Laffitte'yi kendi evinde ve kendi yatağında yakaladı. Kapıyı açıp içeri girdiğinde gördüğü görüntüyle şoka uğradıb On yıl önce evlendiler ve 3 çocukları vardı. Her zaman sakin bir hayatı tercih ettiler ancak Fernando'nun sadakatsizliği yüzünden ayrıldılar" dedi.

Eski futbolcu Fernando Gago eşinin en yakın arkadaşıyla yakaladı - 4
Laffitte'nin Gisela Dulko'nun en yakın arkadaşı olduğunu belirten Cinthia Fernandez "Çocukları aynı okulda okuyordu ve Gisela, çocukların okulunu değiştirdi" diye konuştu

Eski futbolcu Fernando Gago eşinin en yakın arkadaşıyla yakaladı - 5
Kariyerinde Real Madrid dışında Boca Juniors, Roma, Valencia ve Real Betis gibi üst düzey takımların formasını giyen Gago ile Gisela Dulko'nun 8, 6 ve 3 yaşında 3 çocukları bulunuyor.
Eski futbolcu Fernando Gago eşinin en yakın arkadaşıyla yakaladı - 6

Fernando Gago

Fernando Rubén Gago, Boca Juniors takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Arjantinli millî eski futbolcudur. Gago, Futbola Boca Juniors alt yapısında başladı. 2004-05 sezonunda profesyonel sözleşmeye imza attı ve A Takım kadrosunu dahil oldu. İlk sezonunda 15, ikinci sezonunda 34 kez forma şansı buldu ve bu maçlarda gösterdiği performansla Boca'lı taraftarların gönlünde taht kurdu. Performans Arjantin millî takımı Teknik Heyeti’nin de ilgisini çekmiştir. Arjantin U-20 ve Arjantin U-23 millî takımlarında forma giyen Gago ardından da Arjantin milli takımına seçildi. 2007 yılında 20.4 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olduktan sonra, 2012 yılında 3.5 milyon euro karşılığında Valencia'ya geçti. Kariyerini futbola başladığı Boca Juniors'ta sonlandırdıb

Profesyonel kariyeri

2004-2006 Boca Juniors 81
2007-2012 Real Madrid 91
2011-2012 Roma (Kiralık) 32
2012-2013 Valencia 18
2013-Vélez Sársfield (kiralık)
2013 -Boca Juniors

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER