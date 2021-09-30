Eski futbolcu Fernando Gago eşinin en yakın arkadaşıyla yakalandı

30.09.2021 - 13:00
Fernando Gago
Fernando Rubén Gago, Boca Juniors takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Arjantinli millî eski futbolcudur. Gago, Futbola Boca Juniors alt yapısında başladı. 2004-05 sezonunda profesyonel sözleşmeye imza attı ve A Takım kadrosunu dahil oldu. İlk sezonunda 15, ikinci sezonunda 34 kez forma şansı buldu ve bu maçlarda gösterdiği performansla Boca'lı taraftarların gönlünde taht kurdu. Performans Arjantin millî takımı Teknik Heyeti’nin de ilgisini çekmiştir. Arjantin U-20 ve Arjantin U-23 millî takımlarında forma giyen Gago ardından da Arjantin milli takımına seçildi. 2007 yılında 20.4 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olduktan sonra, 2012 yılında 3.5 milyon euro karşılığında Valencia'ya geçti. Kariyerini futbola başladığı Boca Juniors'ta sonlandırdıb
Profesyonel kariyeri
2004-2006 Boca Juniors 81
2007-2012 Real Madrid 91
2011-2012 Roma (Kiralık) 32
2012-2013 Valencia 18
2013-Vélez Sársfield (kiralık)
2013 -Boca Juniors