AMITABH BACHCHAN

Hint sinemasının kralı olarak anılan Bollywood yıldızı Amitabh Bachchan (77) ve oğlu Abhishek (44) corona virüs testlerinin pozitif çıkması sonucu hastanede tedavi altına alındı. Ünlü oyuncu, Covid-19'a yakalandığını Twitter'dan duyurarak, ailesi ve çalışanlarına da test yapıldığını ve şimdi o test sonuçlarını beklediklerini açıkladı. Oğlu Abhishek de hafif belirtiler taşıdıklarını söyledi.

Amitabh, oyuncu ve şu anda parlamento üyesi olan Jaya Bachchan ile evli. 1973'te evlenen çiftin oğullarının yanı sıra Shweta adında bir de kızları bulunuyor.



1970'lerde Zanjeer ve Sholay gibi filmleriyle yıldızı parlayan Amitabh Bachchan'a hayranları 'milenyumun yıldızı' yakıştırması yapıyordu.

Hint sinemasının kralı, kariyeri boyunca 200'den fazla filmde rol aldı. Oğulları Abhishek de anne ve babasının izinden giderek 2000 yılında ilk sinema filmi Refugee ile beyazperdeye adım attı.