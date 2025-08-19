Eski giysilerin iplerinden harika eşyalar dokuyor
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Fatma Pehlivan isimli kadın, eskimiş giysilerin iplerinden, kilim, yolluk ve çanta gibi çeşitli eşyalar dokuyarak hem atıkları değerlendiriyor, hem de çevre kirliliğini önlüyor.
Annesinin evinin bir odasına kurduğu atölyede eskimiş giysilerin iplerini dokuyarak birbirinden güzel eşyalar yapan Fatma Pehlivan, bir sonraki amacının doğaya büyük zarar veren çöp poşetlerini toplayıp dokuduktan sonra onları pazar çantası haline getirmek istediğini söyledi.