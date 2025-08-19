Eski giysilerin iplerinden harika eşyalar dokuyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Fatma Pehlivan isimli kadın, eskimiş giysilerin iplerinden, kilim, yolluk ve çanta gibi çeşitli eşyalar dokuyarak hem atıkları değerlendiriyor, hem de çevre kirliliğini önlüyor.

Annesinin evinin bir odasına kurduğu atölyede eskimiş giysilerin iplerini dokuyarak birbirinden güzel eşyalar yapan Fatma Pehlivan, bir sonraki amacının doğaya büyük zarar veren çöp poşetlerini toplayıp dokuduktan sonra onları pazar çantası haline getirmek istediğini söyledi.

Fatma Pehlivan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ben çocukluğumdan beri el sanatlarını çok seven bir insanım. Çocukluğumda da ananem kilim dokurdu. O dokuduğu kilimler benim çok hoşuma giderdi. Ben de kilim dokuma kursuna gittim. Kursta bunu öğrendim. Tezgahımı aldım. Kendi kendime ve çevremin desteğiyle dokumaya başladım. Bütün giysiler çöpe atılıyor. Çöpte doğada atık haline geliyor ve pislik oluyor. Bunların geri dönüşümü olması gerekiyordu. Bunu düşündüm. Eski giysileri, eski sökülmüş kazakları yakınlarım getirdiler ve onları ip haline çevirdim kilimler dokudum.''

''Eski nevresimler, eski giysiler, eski kotları yıkayıp temizleyip kesip ip haline getirip dokumaya başlayıp yolluk haline getirdim. Eski kot pantolonları kesip dokuyup bunları yeleklere, kıyafetlere dönüştürdüm. Hem kotlardan hem nevresimlerden dokuma tekniğinden çıkardığım şeylerden plaj çantaları yaptım. Bundan sonraki düşüncelerim, doğaya naylon poşetler çok zarar veriyor. Doğada bunlar erimiyor. Çöp poşetlerini toparlayıp ve ip haline getirdikten sonra dokuyup dikip pazar çantası haline getirmek."

