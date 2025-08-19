Eski giysilerin iplerinden harika eşyalar dokuyor

Fatma Pehlivan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ben çocukluğumdan beri el sanatlarını çok seven bir insanım. Çocukluğumda da ananem kilim dokurdu. O dokuduğu kilimler benim çok hoşuma giderdi. Ben de kilim dokuma kursuna gittim. Kursta bunu öğrendim. Tezgahımı aldım. Kendi kendime ve çevremin desteğiyle dokumaya başladım. Bütün giysiler çöpe atılıyor. Çöpte doğada atık haline geliyor ve pislik oluyor. Bunların geri dönüşümü olması gerekiyordu. Bunu düşündüm. Eski giysileri, eski sökülmüş kazakları yakınlarım getirdiler ve onları ip haline çevirdim kilimler dokudum.''