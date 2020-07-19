Eski güzellik kraliçesi Ramsey Carpenter'a hapis cezası



ABD eski güzellik kraliçesi seçilen eski bir manken Ramsey BethAnn Bearseokulda öğretmen olarak çalıştığı dönemde 15 yaşında bir erkek çocuğa müstehcen fotoğraflarını gönderdiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezası aldı.

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19.07.2020 - 11:29

Kanawha Kasabası Mahkemesi, şu anda Batı Virginia'da öğretmenlik yapan eski manken Ramsey Carpenter'in 10 yıl boyunca da cinsel istismar suçlusu olarak terapi görmesine hükmetti.







29 yaşındaki Carpenter, 18 yaşından küçük birine gönderdiği cinsel içerikli fotoğraflarla alakalı olarak daha önce farklı beyanatta bulunsa da, sorumluluğunu kabul etti.







Ortaokul öğretmeni Carpenter, 2018 Ağustos ve Ekim'inde Snapchat üzerinden bir öğrencisiyle cinsel içerikli fotoğraf değiş tokuşu yapmış, söz konusu fotoğrafları öğrencinin ebeveynlerinin bulması üzerine hakkında dava açılmıştı.







Carpenter, savcılıktaki ilk ifadesinde söz konusu fotoğrafları kocasına göndermek istediğini ve yanlışlıkla genç bir çocuğa gönderdiğini söyledi. Eski güzellik kraliçesi daha sonra gönderdiği fotoğraflar içinse, "Öğrencisinin daha fazla görsel talep ettiğini ve onun bu isteğini tatmin etmek için böyle bir eylemde bulunduğunu" iddia etmişti.







Carpenter salı günkü duruşmada olayla ilgili sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul etti ve iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.







Carpenter, 2014 yılında evlenmeden önce henüz 23 yaşındayken Ramsey BethAnn Carpenter adıyla Teksas Kentucky'de Miss Amerika tacını giymişti.

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