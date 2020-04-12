Eski İngiltere Başbakanı Theresa May market kuyruğunda

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok ülkede sıkı tedbirler alındı. Corona virüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İngiltere’de, eski Başbakan Theresa May, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde market kuyruğunda sıra beklerken görüntülendi.





