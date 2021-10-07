Eski İngiltere güzeli Kirsty Bertarelli İngiltere tarihinin en pahalı boşanmasına imza attı

İngiltere’nin eski güzellik kraliçesi Kirsty Bertarelli, 21 yıllık eşi, İsviçreli iş insanı Ernesto Bertarelli’den boşanırken, 400 milyon sterlin (4 milyar 800 milyon lira) tazminat alarak Kraliçe Elizabeth'ten daha zengin biri haline geldi.

Haberler - ntv.com.tr 07.10.2021 - 10:38 | Son Güncelleme : 07.10.2021 - 10:45

Eski İngiltere güzeli Kirsty Bertarelli İngiltere tarihinin en pahalı boşanmasına imza attı - 1

İngiltere’nin eski güzellik kraliçesi Kirsty Bertarelli, İngiltere’nin en pahalı boşanmasına imza attı.

50 yaşındaki model ve şarkıcı, İsviçreli iş insanı, milyarder eşi Ernesto Bertarelli’den boşanırken, İngiltere’nin en zenginlerinden biri oldu.

Eski İngiltere güzeli, 350 milyon sterlin tazminat alarak, İngiltere tarihinin en yüksek boşanma tazminatını alan kişi unvanını elde etti. 

Eski İngiltere güzeli Kirsty Bertarelli İngiltere tarihinin en pahalı boşanmasına imza attı - 2

21 yıllık evliliklerini bu yıl bitiren çiftin boşanma haberi yaz aylarında ortaya çıkmıştı. Çiftin sözcüsü, boşanma kararını ortaklaşa verdiklerini ve dostça ayrıldıklarını açıklamıştı.

Bertarelli çifti, Sunday Times’ın en zenginler listesinde 9,2 milyar sterlinlik servetleriyle 14’üncü sırada yer almıştı. Servetleri Bahamalar, Brunei, Ermenistan gibi bazı ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılasından bile daha büyük.

Eski İngiltere güzeli Kirsty Bertarelli İngiltere tarihinin en pahalı boşanmasına imza attı - 3

Eski güzelin, nakit tazminatın yanında ayrıca, İsviçre’de bu yıl 52 milyon sterline satın alınan lüks ev ile İsviçre’nin Gstaad kayak merkezinde 8 milyon sterlinlik bir evi daha aldığı öğrenildi. Dolayısıyla toplam tazminat miktarı 400 milyon sterlini aştı.

Eski İngiltere güzeli Kirsty Bertarelli İngiltere tarihinin en pahalı boşanmasına imza attı - 4

KRALİÇE'Yİ SOLLADI

İngiliz basını, Kirsty Bertarelli’nin Kraliçe Elizabeth’ten daha zengin biri haline geldiğini yazdı. Elizabeth’in kişisel serveti 365 milyon sterlin civarında.

Eski İngiltere güzeli Kirsty Bertarelli İngiltere tarihinin en pahalı boşanmasına imza attı - 5

Kirsty Bertarelli ayrıca 310 milyon sterlin serveti olan Mick Jagger, 220 milyon sterline sahip olan Ed Sheeran ve 140 milyon sterlin varlığı olan Adele gibi isimlerden de daha zengin biri haline geldi.

Eski İngiltere güzeli Kirsty Bertarelli İngiltere tarihinin en pahalı boşanmasına imza attı - 6

Bertarelli’yi boşanma davasında, daha önce Prens Charles ve Paul McCartney’in de davalarına bakan avukat Baroness (Fiona) Shackleton savundu. Tescilli güzel ile İtalyan asıllı İsviçreli Ernesto Bertarelli’nin 2000 yılında evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yaptıkları düşünülüyor.

Eski İngiltere güzeli Kirsty Bertarelli İngiltere tarihinin en pahalı boşanmasına imza attı - 7

56 yaşındaki biyoteknoloji girişimcisi ile 1988 İngiltere güzeli, Sardunya’da bir akşam yemeğinde tanışmıştı. Yat sporu ile ilgilenen Ernesto Bertarelli, iki kez Amerika Kupası kazanmıştı. Eşi Kirsty Bertarelli’ye, 40’ıncı doğum gününde 100 milyon sterlin değerinde süper yat hediye etmişti.

Eski İngiltere güzeli Kirsty Bertarelli İngiltere tarihinin en pahalı boşanmasına imza attı - 8

DÜNYA İKİNCİSİ SEÇİLDİ

Kirsty Bertarelli, 1988’de İngiltere’nin en güzeli seçildikten sonra Dünya Güzellik Yarışması’da ikinci olmuştu. 

Eski İngiltere güzeli Kirsty Bertarelli İngiltere tarihinin en pahalı boşanmasına imza attı - 9

POP ŞARKICISI OLDU

Daha sonra ünlü bir pop şarkıcısı ve şarkı yazarı olan Kirsty Bertarelli’nin Black Coffee şarkısı, 2000 yılında dünya çapında bir hit haline gelmişti.

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