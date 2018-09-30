Eski Irak Güzeli Bağdat’ta silahlı saldırıda hayatını kaybetti
ntv.com.tr
Eski Irak Güzellik Kraliçesi Tara Fares, Bağdat'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Üç kurşunla yaşamını yitiren Fares daha önce de DEAŞ'tan ölüm tehditleri almıştı.
-
1
Eski Irak Güzellik Kraliçesi Tara Fares, başkent Bağdat’ta otomobil kullanırken, iki motosikletlinin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybetti.
-
2Irak İçişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, vurularak öldürülen Tara Fares'in saldırı esnasında arabasında bulunan bir erkeğin gözaltına alındığını açıkladı.
-
3
Silahlı saldırıda üç kurşunla hayatını kaybeden Güzellik Kraliçesi, Erbil’de yaşamasına rağmen zamanının çoğunu Bağdat’ta geçiriyordu.
-
4
Daha önce birkaç kez DEAŞ terör örgütünden ölüm tehditleri aldığı bilinen Fares, Bağdat'ı terk ederek Erbil'de yaşamak zorunda kalmıştı.
-
5
Instagram’da 2,7 milyon takipçisi olan 22 yaşındaki Fares, dövmeli vücuduyla tanınan popüler bir modeldi.
-
6
Babası Iraklı, annesi Lübnanlı olan Fares, Hıristiyan bir aileden geliyordu.
-
7
Geçen hafta Irak’ın Basra kentinde kadın hakları savunucusu Suad al-Ali de otomobil sürerken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.
Iraklı Kadın Gazeteciler Forumu Başkanı Nibras al-Maamouri, Irak’ta tanınan kadınların son zamanlarda hedef haline gelmeye başladığını söyledi.