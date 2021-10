Eski Japon Prenses'in eşi Komuro Kei sınavı geçemedi

Kyodo ajansının haberine göre "The New York State Board of Law Examiners" kuruluşu, temmuzda düzenlenen sınavı kazananların listesini yayımladı. ABD'li kuruluş, yoklamaya giren 9 bin 277 adayın 5 bin 791'inin sınav sürecini başarıyla tamamladığını ve başarı ortalamasının yüzde 63 olduğunu bildirdi ancak listedeki başarılı isimler 5 bin 785 olarak açıklandı.