Eski Japon Prenses'in eşi Komuro Kei sınavı geçemedi

Japonya'nın eski Prensesi Mako'nun eşi Komuro Kei'nin ismi, New York Eyaleti baro sınavını geçenler listesinde yer almadı.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.10.2021 - 10:32

Eski Japon Prenses'in eşi Komuro Kei sınavı geçemedi - 1

Kyodo ajansının haberine göre "The New York State Board of Law Examiners" kuruluşu, temmuzda düzenlenen sınavı kazananların listesini yayımladı. ABD'li kuruluş, yoklamaya giren 9 bin 277 adayın 5 bin 791'inin sınav sürecini başarıyla tamamladığını ve başarı ortalamasının yüzde 63 olduğunu bildirdi ancak listedeki başarılı isimler 5 bin 785 olarak açıklandı.

Eski Japon Prenses'in eşi Komuro Kei sınavı geçemedi - 2

Prenses Mako'nun hafta hayatını birleştirdiği, ABD'deki Fordham Üniversitesinden mayısta mezun olan Komuro Kei listede yer almadı.

Eski Japon Prenses'in eşi Komuro Kei sınavı geçemedi - 3

Kamu yayıncısı NHK, Komuro'nun, New York merkezli bir firmada hukuk danışmanı olarak çalıştığını aktardı.

Eski Japon Prenses'in eşi Komuro Kei sınavı geçemedi - 4

26 Ekim'de evlenen Japon çift, pasaport işlemlerinin ardından kasımın ilk yarısında ABD'ye yerleşeceklerini açıklamıştı.

Eski Japon Prenses'in eşi Komuro Kei sınavı geçemedi - 5

İmparatorluk ailesinde halk tabakasından biriyle evlenen kadın mensuplar, kraliyet statüsünü kaybediyor. Prenses Mako da evliliği nedeniyle bu statüsünü yitirdi.

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