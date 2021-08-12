Eski K-pop yıldızı Seungri'ye 3 yıl hapis

Güney Kore'de askeri mahkeme, eski K-pop yıldızı Seungri'yi fuhuş suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Anadolu Ajansı 12.08.2021 - 15:49

Eski K-pop yıldızı Seungri'ye 3 yıl hapis - 1

Yonhap'ın haberine göre; Güney Kore Savunma Bakanlığı, Big Bang grubunun eski üyesi Seungri'ye 3 yıl hapis ve 989 bin dolar para cezası verildiğini duyurdu.

Eski K-pop yıldızı Seungri'ye 3 yıl hapis - 2

Gerçek adı Lee Seung-hyun olan Seungri, 2015-2016 yıllarında yabancı iş insanlarına yasa dışı cinsel hizmet sağlamakla suçlanıyordu.

Eski K-pop yıldızı Seungri'ye 3 yıl hapis - 3

Eski K-pop yıldızı, Seul'da işlettiği bir gece kulübünden zimmete para geçirmekten de mahkum oldu.

Eski K-pop yıldızı Seungri'ye 3 yıl hapis - 4

Mart ayında askere alındığı için hakkındaki suçlamalarla ilgili askeri mahkemede yargılanan Seungri'nin duruşma salonuna üniformayla çıktığı ve karar açıklanırken başını defalarca iki yana salladığı görüldü.

Eski K-pop yıldızı Seungri'ye 3 yıl hapis - 5

Basına yansıyan fuhuş skandalı sonrası Seungri, 2019 yılında Big Bang grubundan ayrılmıştı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Seungri'nin geçmişte üyesi olduğu Big Bang grubunun albümleri dünyada 150 milyondan fazla satmıştı.

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