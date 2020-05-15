Eski koruması, Kanye West'in ilginç kurallarını anlattı

ntv.com.tr 15.05.2020 - 10:03 | Son Güncelleme : 15.05.2020 - 10:06
Kanye West'in eski koruması Steve Stanulis, Hollywood Raw adlı podcast'te ünlü rap'çiyle çalışma deneyimini anlattı. Stanulis, West'in bazı saçma kuralları olduğunu söyledi.
10 ADIM GERİDE DURMA KURALI
Eski koruma, "Sizden sokakta yürürken kendisinden 10 adım geride olmanızı ister. Dolayısıyla bu durumda biri gelir ve bir şey yaparsa koşmaya çalışıp önlemek gerekir. Nitekim böyle de oldu" diye konuştu.
GERİLİM TANIŞMADA BAŞLADI
Stanulis, West ile ilk tanıştıkları günü de şöyle anlattı: "Moda haftasıydı. Stüdyoda tanıştık. Oraya geldiğinde birlikte asansöre bindik ve bana 'Gideceğimiz katın düğmesine basmayacak mısın?' diye sordu. 'Hangi kat olduğu konusunda bir fikrim yok, bugün benim ilk günüm' diye cevap verdim. 'Yani gittiğim yeri bulmaya çalışmayacaksın, öyle mi?' şeklinde söylenmeye başladı. Ben de 'Bak kardeşim, bunu üç şekilde yapabiliriz: Birincisi, sen bana hangi düğmeye basılacağını söyleyebilirsin ve ben öğrenirim. İkincisi, düğmeye sen basabilirsin ve ben de hangi kata bastığını görüp öğrenirim. Üçüncüsü, sen burada bütün gün oturabilirsin, bana zamanının ne kadar önemli olduğunu anlatırsın ve hiçbir yere gitmeyiz. İlk etkileşimimizdi. O, ilk seçeneği tercih etti."
Eski koruma, West'in en az çalışmak istediği kişi olduğunu belirterek, ünlü rap'çi ve eşi Kim Kardashian'ın paparazzi maceraları ile ilgili de konuştu.
"PAPARAZZİLERE HABER VERİLİYOR"
Stanulis, "Paparazziler sürekli bu insanların nerede olduklarını, hangi mekandan ayrıldıklarını bilemez. Kesin birileri arayıp haber veriyor. Tesadüfen gittiğimiz bir yer oluyor ve paparazziler de orada oluyor hemen. Belki de paparazziler benim düşündüğümden daha iyilerdir" yorumunu yaptı.