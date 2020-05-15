Eski koruması, Kanye West'in ilginç kurallarını anlattı

GERİLİM TANIŞMADA BAŞLADI

Stanulis, West ile ilk tanıştıkları günü de şöyle anlattı: "Moda haftasıydı. Stüdyoda tanıştık. Oraya geldiğinde birlikte asansöre bindik ve bana 'Gideceğimiz katın düğmesine basmayacak mısın?' diye sordu. 'Hangi kat olduğu konusunda bir fikrim yok, bugün benim ilk günüm' diye cevap verdim. 'Yani gittiğim yeri bulmaya çalışmayacaksın, öyle mi?' şeklinde söylenmeye başladı. Ben de 'Bak kardeşim, bunu üç şekilde yapabiliriz: Birincisi, sen bana hangi düğmeye basılacağını söyleyebilirsin ve ben öğrenirim. İkincisi, düğmeye sen basabilirsin ve ben de hangi kata bastığını görüp öğrenirim. Üçüncüsü, sen burada bütün gün oturabilirsin, bana zamanının ne kadar önemli olduğunu anlatırsın ve hiçbir yere gitmeyiz. İlk etkileşimimizdi. O, ilk seçeneği tercih etti."