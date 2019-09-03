Eski korumasından Kraliçe 2. Elizabeth anısı

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Amerikalıların "Bu civarda mı yaşıyorsunuz" sorusunu ise "Evet" diye yanıtlayan Kraliçe, "Kraliçe ile hiç karşılaştınız mı?" sorusu üzerine kendisinin hiç karşılaşmadığını söyledikten sonra Griffin'i işaret ederek, "Ama bu polis bey kendisini tanıyor" ifadelerini kullanmış.





