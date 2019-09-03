Eski korumasından Kraliçe 2. Elizabeth anısı

Kraliçe 2. Elizabeth'in eski koruma memuru Richard Griffin, Kraliçe ile yaşadığı bir anısını paylaştı.
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Kraliçe 2. Elizabeth'in 30 yıl korumalığını yapan eski çalışanı Richard Griffin, İngiliz The Times gazetesine anılarını paylaştı. Griffin'in anlattığı Elizabeth anısını İngiltere ve ABD basınında da yer aldı.
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Griffin anlatımına göre; İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde dolaşan ABD'li turistler, karşılarına çıkan tüvit kıyafetler giymiş, başörtüsü takmış ve korumasıyla dolaşan yaşlı bir hanımefendiyle ayaküstü sohbet başlattı.
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ABD'li turistler kraliyet mülkü bir kaleyi gezerken karşılarına çıkan 2. Elizabeth'e "Kraliçeyi tanır mısınız" diye sorduğunu dile getiriyor.
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Amerikalıların "Bu civarda mı yaşıyorsunuz" sorusunu ise "Evet" diye yanıtlayan Kraliçe, "Kraliçe ile hiç karşılaştınız mı?" sorusu üzerine kendisinin hiç karşılaşmadığını söyledikten sonra Griffin'i işaret ederek, "Ama bu polis bey kendisini tanıyor" ifadelerini kullanmış.
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Cevaptaki espriyi anlayamayan ABD'li turistler, Kraliçe ile konuştuklarını fark etmeksizin kaleyi gezmeye devam etti.
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Sosyal medya kullanıcıları 93 yaşındaki Kraliçe'nin espri hissi ve hazır cevaplığına övgü yağdırdı.