Eski kraliyet çalışanı: Prens Andrew ve Prens Charles arasında tuvalet kavgası yaşandı

O dönem Buckingham Sarayı'nda hizmetçi olarak çalışan ve Kraliyet ailesiyle seyahat eden Janette McGowan kavgaya dair şu ifadeleri kullandı:

"O banyoda hiçbir şeyi hareket ettirmememiz ve hiçbir şeye dokunmamamız söylendi çünkü devam eden bir durum vardı. Kraliyet ailesi üyeleri Sandringham'a seyahat ettiğinde her birine oda ve banyo tahsis edilir. Ancak Prens Andrew, Galler Prensi için ayrılan banyoyu aldı ve kımıldamadı, eşyalarını çıkarmayı reddetti. Tuhaf bir anlaşmazlığa dönüştü."