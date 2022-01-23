Eski kraliyet çalışanı: Prens Andrew ve Prens Charles arasında tuvalet kavgası yaşandı

Haberler 23.01.2022 - 15:01
Kraliçe II. Elizabeth'in oğulları Prens Andrew ve Prens Charles bir keresinde banyo kavgasına tutuştuğunda anneleri olaya müdahale etmek zorunda kalmış.
Independent'in The Sun'dan aktardığı habere göre, 1999 Noeli'nde Londra'nın kuzeydoğusundaki Sandringham Malikanesi'nde o dönem 39 yaşında olan Prens Andrew, 51 yaşındaki ağabeyi Prens Charles'a tahsis edilmiş banyodaki tuvalet malzemelerini çıkarmayı reddettiğinde kavga patlak vermiş.
O dönem Buckingham Sarayı'nda hizmetçi olarak çalışan ve Kraliyet ailesiyle seyahat eden Janette McGowan kavgaya dair şu ifadeleri kullandı:
"O banyoda hiçbir şeyi hareket ettirmememiz ve hiçbir şeye dokunmamamız söylendi çünkü devam eden bir durum vardı. Kraliyet ailesi üyeleri Sandringham'a seyahat ettiğinde her birine oda ve banyo tahsis edilir. Ancak Prens Andrew, Galler Prensi için ayrılan banyoyu aldı ve kımıldamadı, eşyalarını çıkarmayı reddetti. Tuhaf bir anlaşmazlığa dönüştü."
Eski kraliyet çalışanı duruma Kraliçe II. Elizabeth'in müdahale etmek zorunda kaldığını belirtti.
McGowan, Prens Andrew'a dair şunları söyledi:
"O dönem neredeyse 40 yaşındaydı. O yaşta biri için çok tuhaf bir davranıştı."
Kraliçe, Prens Andrew'la konuştuktan ve diğer banyoyu kullanması gerektiğini söyledikten sonra York Dükü geri adım atmış.
Prens Andrew halihazırda hakkındaki cinsel saldırı iddialarıyla gündemde. ABD'de pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un kendisini taciz ettiğini öne sürerek geçen sene New York'ta dava açmıştı. Giuffre, 17 yaşındayken Prens Andrew'un cinsel saldırısına uğradığını öne sürmüştü.
Söz konusu davayla ilişkili olarak yakın zamanda Prens Andrew'un kraliyet unvanları elinden alınmıştı. Öte yandan York Dükü'ne yakın bir kaynak, Prens Andrew'un davayı kazanması durumunda unvanlarını geri alabileceğini iddia etti.
York Dükü'nün duruşmasının sonbaharda görülmesi bekleniyor.