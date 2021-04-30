Eski milli futbolcu Christoph Metzelder suçunu itiraf etti
Çocuklara yönelik cinsel suç videosu bulundurmak ve bunu üçüncü kişilere göndermekle suçlanan eski milli futbolcu Christoph Metzelder, suçunu itiraf etti. Metzelder, mahkemede "Derin ahlaki bir suç işledim, verilen cezayı kabul ediyorum" dedi.
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30.04.2021 - 09:46
Çocuklara yönelik cinsel suç videosu bulundurmak ve bunu üçüncü kişilere göndermekle suçlanan eski milli futbolcu Christoph Metzelder, mahkemeye çıktı.
Metzelder, çıkarıldığı mahkemede çocukların ve genç yetişkinlerin içinde bulunduğu ahlak dışı içerikleri başkalarıyla paylaştığını itiraf etti.
Metzelder mahkemede, "Derin ahlaki bir suç işledim, verilen cezayı kabul ediyorum" dedi.
NE OLMUŞTU?
Alman milli takımıyla 2002 yılında Dünya Kupası finali oynayan eski milli futbolcu Christoph Metzelder hakkında cinsel suç videosu bulundurmak ve bunu üçüncü kişilere göndermek suçlarından dava açılmıştı. Metzelder hakkında iki kadın da geçtiğimiz yıl suç duyurusunda bulunmuştu. Kadınlar Metzelder'in kendilerine çok sayıda materyal gönderdiğini iddia etmişti.
Metzelder, 2000–2007 arasında Borussia Dortmund, 2007–2010 arasında Real Madrid, 2010–2013 arasında ise Schalke 04 formalarıyla futbol oynamıştı.
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