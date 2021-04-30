Eski milli futbolcu Christoph Metzelder suçunu itiraf etti

NE OLMUŞTU?



Alman milli takımıyla 2002 yılında Dünya Kupası finali oynayan eski milli futbolcu Christoph Metzelder hakkında cinsel suç videosu bulundurmak ve bunu üçüncü kişilere göndermek suçlarından dava açılmıştı. Metzelder hakkında iki kadın da geçtiğimiz yıl suç duyurusunda bulunmuştu. Kadınlar Metzelder'in kendilerine çok sayıda materyal gönderdiğini iddia etmişti.





