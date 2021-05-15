Eski nişanlılar Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in yakınlaşmasına Jennifer Lawrence'tan yorum: Çok heyecanlıyım

Lopez ile Rodriguez, nisan ayında ayrılmışlar, birlikte yaptıkları ayrılık açıklamasında şu ifadeleri kullanmışlardı:

"Arkadaş olarak daha iyi olduğumuza karar verdik ve öyle devam edeceğiz. Birlikte çalışmaya ve ortak işlerimizde birbirimize destek olmaya devam edeceğiz. Birbirimiz ve çocuklarımız için en iyisini diliyoruz."

Öte yandan Affleck de oyuncu Ana de Armas ile birlikteliğini ocak ayında noktalamıştı.