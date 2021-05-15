Eski nişanlılar Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in yakınlaşmasına Jennifer Lawrence'tan yorum: Çok heyecanlıyım

ntv.com.tr 15.05.2021 - 14:23
Bir podcast yayınına katılan ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, bir zamanlar ‘Bennifer’ adıyla anılan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin büyük hayranı olduğunu söyledi.
30 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, eski nişanlılar Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in, yıllar sonra Montana’da beraber görüntülenmeleri hakkında yorum yaparak,
"Jennifer Lopez ve Ben Affleck tekrar birlikteler. Montana’dalar. Birlikte seyahate çıktılar. Çok heyecanlıyım” dedi.
Lopez ve Affleck, 2002 yılında nişanlanmış, 2004’te ayrılmıştı. İkili, Jersey Girl ve Gigli adlı filmlerde birlikte rol almıştı.
İkilinin son fotoğraflarında, Affleck arabayı kullanırken, Lopez de yayınında otururken görülüyordu. 48 yaşındaki Oscar’lı aktör Affleck’in Montana’da evi olduğu biliniyor. Çiftin birlikte görüntülenmesi, Affleck’in evinde zaman geçirdikleri şeklinde yorumlandı.
Çiftin Montana’dan Los Angeles’a özel jetle uçtukları öğrenildi.
Son haftalarda Affleck, Lopez’in Bel Air’deki evine girip çıkarken de görüntülenmişti.
People dergisine konuşan bir kaynak, 51 yaşındaki Lopez’in eski beyzbol oyuncusu nişanlısı Alex Rodriguez’den ayrıldıktan sonra her gün Affleck ile görüştüğünü söyledi.
Lopez ile Rodriguez, nisan ayında ayrılmışlar, birlikte yaptıkları ayrılık açıklamasında şu ifadeleri kullanmışlardı:
"Arkadaş olarak daha iyi olduğumuza karar verdik ve öyle devam edeceğiz. Birlikte çalışmaya ve ortak işlerimizde birbirimize destek olmaya devam edeceğiz. Birbirimiz ve çocuklarımız için en iyisini diliyoruz."
Öte yandan Affleck de oyuncu Ana de Armas ile birlikteliğini ocak ayında noktalamıştı.
Lopez’in eski eşi Marc Anthony’den 13 yaşında ikizleri Max ve Emme bulunurken, Afflec’in de eski eşi Jennifer Garner’dan Violet (15), Seraphina (12) ve Samuel (9) adlarında üç çocuğu var.