Eski sen mi, eskiyi mi özlüyorsun?

Bir şeylerin bitmesi gerektiğini düşündüğünüz ya da hiç beklemediğiniz anda bir şeylerin aniden bittiği dönemler; sevdiğiniz kişilerle yollarınızın ayrıldığı dönemler olmuştur. Bir başka şehire taşınmış olabilirsiniz, çok sevdiğiniz sevgilinizden veya işinizden ayrılmış olabilirsiniz… Bu dönemlerde neler hissettiniz? Buruklukla birlikte aynı zamanda yeniliğin heyecanını mı yaşıyordunuz? Yoksa sizin için her şey hızlıca değişti ve siz ne hissettiğinizi bile anlayamadan geçip gitti mi?



Her bitişin bir başlangıç olduğu ağzımıza yerleşmiş bir sözdür. Umut doludur da… Ancak çoğu zaman bu bitişin içsel etkilerini görmezden geliriz. Bitti der geçeriz… Peki gerçekten geçebilir miyiz? Ayrılıklardan, bitişlerden sonra literatürde ‘’Yas Dönemi’’ olarak adlandırılan bir dönemden geçmemiz çok doğaldır. Çünkü bitenler ve gidenler aynı zamanda bizde birçok şeyin değişimini ve dönüşümünü gerektirebilir. Bizler ise bazen bu dönemleri yaşamaktansa kaçmayı tercih edebiliriz. Anlamlandırmak istemeyebiliriz.





