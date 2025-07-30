Eski sen mi, eskiyi mi özlüyorsun?

Her bitişin bir başlangıç olduğu ağzımıza yerleşmiş bir sözdür. Umut doludur da… Ancak çoğu zaman bu bitişin içsel etkilerini görmezden geliriz. Bitti der geçeriz… Peki gerçekten geçebilir miyiz? Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal yazdı.

Eski sen mi, eskiyi mi özlüyorsun? - 1

Bir şeylerin bitmesi gerektiğini düşündüğünüz ya da hiç beklemediğiniz anda bir şeylerin aniden bittiği dönemler; sevdiğiniz kişilerle yollarınızın ayrıldığı dönemler olmuştur. Bir başka şehire taşınmış olabilirsiniz, çok sevdiğiniz sevgilinizden veya işinizden ayrılmış olabilirsiniz… Bu dönemlerde neler hissettiniz? Buruklukla birlikte aynı zamanda yeniliğin heyecanını mı yaşıyordunuz? Yoksa sizin için her şey hızlıca değişti ve siz ne hissettiğinizi bile anlayamadan geçip gitti mi?

Her bitişin bir başlangıç olduğu ağzımıza yerleşmiş bir sözdür. Umut doludur da… Ancak çoğu zaman bu bitişin içsel etkilerini görmezden geliriz. Bitti der geçeriz… Peki gerçekten geçebilir miyiz? Ayrılıklardan, bitişlerden sonra literatürde ‘’Yas Dönemi’’ olarak adlandırılan bir dönemden geçmemiz çok doğaldır. Çünkü bitenler ve gidenler aynı zamanda bizde birçok şeyin değişimini ve dönüşümünü gerektirebilir. Bizler ise bazen bu dönemleri yaşamaktansa kaçmayı tercih edebiliriz. Anlamlandırmak istemeyebiliriz.


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Eski sen mi, eskiyi mi özlüyorsun? - 2

Neden bitişlerde zorlanırız ve kaçmayı, anlamlandırmamayı isteriz?

Kayıp ve Boşluk Hissi: Bazen ayrılıklar ve bitişler içimizde ‘’Kayıp ve boşluk’’ kavramlarıyla özdeşebilir. Ve biz kayıp ve boşlukla ne yapacağımızı bilemeyebiliriz.

Yalnızlık Korkusu,

Geleceğin Belirsizliği ve Bu Belirsizliklerin Getirdiği Korku,

Yaşanan Anıların Yas Süreci ve Tekrarının Olmayacağının Bilinci: Bu süreç ve tekrarının olmayacağının bilinci; bizlerde sorgulamalara, endişelere sebep olabilir.

Çevreden Gelebilecek Olası Yorumlar ve Eleştiriler,

Sorumluluk Alma Stresi: Özellikle bitiren veya ayrılan tarafta görülme olasılığı fazladır.

Duygusal Yoğunluk Yaşadığımızda, Bu Duygularla Ne Yapacağımızı Bilememek


Eski sen mi, eskiyi mi özlüyorsun? - 3

Bitişlerde zorlanmamızın nedenleri yukarıdakiler ve benzeri nedenler olabilir. Ancak bitirememek, geçememek ilk etapta kendini fark ettirmese de zaman içinde başlangıçlarımızın, yeni süreçlerimizin içine bir özlem ve şüphe olarak sızmaya başlar. Kendimizi ‘’Hata mı yaptım?’’, ‘’Geri adım mı atmalıyım?’’, ‘’Suçlu muyum?’’, ‘’Özlediysem demek ki şu an mutlu değilim.’’ gibi cümleler kurarken bulabiliriz.

Özlem doğaldır… Eskinin anlamının değişmesi, dönüşmesi ve bazen bu dönüşler de doğaldır.. Ancak orada sadece duran, tıpatıp aynı olan üzerinden yaşanan özlem ve şüphenin temelinde genellikle tamamlanamamışlık yatmaktadır. Tamamlanamamış duygular, tamamlanamamış hayaller… Kapatamadığımız defterler… Bir şeyin tamamlanması, bazen somut bazen de soyut bir yeniden yapılandırmayı gerektirebilir

Eski sen mi, eskiyi mi özlüyorsun? - 4

Yeniden Yapılandırma Nedir? Nasıl Yapılabilir?

Yeniden yapılandırma; içsel ve dışsal dengemizin zaman zaman sarsılabildiği, sancılı bir süreçtir. Geçmişin izleri bizimledir, geleceğin belirsizliği oradadır ve biz hem şu anın hem de geçmiş ve geleceğin içinde bulunabiliriz. Geçmişin tamamlanmak isteyen duyguları, anlamları bizleri yoklayabilir; geleceğin umutları bizi harekete geçirebilir. Ve biz, bu arada kalmışlıkla bir ileri iki geri alışkanlıklarımızı sürdürebiliriz. Tanıdık olan güvenli hissettirebilir, hatta zaman zaman geriye gitmemize sebep olabilir. Ancak bu sürecin içinde, yeni alışkanlıklarımız da yavaş yavaş şekillenmeye başlayabilir.

Eski sen mi, eskiyi mi özlüyorsun? - 5

Bu süreçte; her şeyi kontrol edemeyeceğimizi, bazı şeylerin biz ne kadar çabalarsak çabalayalım, denersek deneyelim; olamayacağını kabullenmek ve hatırlamak yardımcı olabilir. Bazen de içten içe bunu bilip harekete geçemeyebiliriz. Ve o noktada kendimize neden bitirmek istediğimizi hatırlatabiliriz.

Eski sen mi, eskiyi mi özlüyorsun? - 6

Her bitiş, ayrılık; ayna karşısına geçip kendimize, kırıklarımıza bakabilmeyi barındırır. Kırıklarımızı toparlayabilmek ise cesaret ister. Kesebilmek, kestikten sonra tekrar uzamasına izin vermek… Ancak nasıl uzayacağı ve nasıl bakacağımız çoğu zaman bizim elimizdedir. Bu süreçte sosyal desteğin önemi kadar ihtiyaç duyulduğu takdirde bir uzmandan destek almak da faydalı olacaktır.

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