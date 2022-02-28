Eski Ukrayna güzeli Anastasiia LennaRusya'ya karşı savaşmak üzere orduya katıldı

KADINLARA ASKERLİK KAYDI ZORUNLU

Ukrayna’da 18 ile 60 yaş arasındaki her kadın, erkekler gibi benzer prosedürlerle, askerlik için uygun olup olmadığının belirlenmesi için kaydını yaptırmak zorunda.

Belgelerini tamamlayarak askerlik sicil ve kayıt ofisine başvuran kadınların askerliğe uygun olup olmadığı belirleniyor. Kayıt için başvurmak zorunlu olup zamanında işlem yapmayanlara para cezası veriliyor.