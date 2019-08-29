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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 3 yeni oyuncu

5. sezonuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncu kadrosuna Çukur dizisinde Baykal karakterine hayat veren Burak Sergen katıldı. Sergen'in yanı sıra 2 yeni isim daha diziye dahil oldu.

  • 1

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5. yeni sezon oyuncu kadrosuna Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Selda Alkor’un yanı sıra Naz Elmas ve Burak Sergen katıldı.


  • 2

    Diziye geçtiğimiz sezonlarda Deniz Çakır, Olgun Şimşek, Mesut Akusta, Zara ve Okan Turan gibi isimler veda etmişti.


  • 3

    Geçtiğimiz sezon ise Haydar Şişman, İrem Sultan Cengiz, Emir Benderlioğlu ve Mustafa Üstündağ gibi isimler de dahil olmuştu.


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    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni sezon ilk bölümü eylül ayında izleyiciyle buluşacak.
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