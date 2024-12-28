Esmer şeker mi yoksa bal mı; Kilo kaybı için hangisi daha iyidir?

Genellikle esmer şekerden daha sağlıklı olduğu düşünülen bal, daha düşük kalori yoğunluğuna ve daha yüksek antioksidan içeriğine sahiptir. Kilo kaybı ve sindirim için faydalı olsa da, obezite ve tip 2 diyabet gibi risklerden kaçınmak için ölçülü tüketilmelidir. Çiğ bal daha iyi faydalar sunar ve tıbbi özellikleri öksürüğü azaltmaya yardımcı olur ve anti-alerjik bir ajan görevi görür. Peki, esmer şeker mi yoksa bal mı?

Esmer şeker mi yoksa bal mı; Kilo kaybı için hangisi daha iyidir? - 1

Hem bal hem de esmer şeker tatlandırıcıdır, ancak birçok kişi balın esmer şekerden daha sağlıklı olduğunu düşünür. Bu tamamen doğru değildir; esmer şeker gibi bal da karbonhidrat bakımından yüksektir ve vücuttaki kan şekeri seviyelerini yükseltebilir ve kalorisi de yüksektir.

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Esmer şeker mi yoksa bal mı; Kilo kaybı için hangisi daha iyidir? - 2

Esmer şekere benzer şekilde bal da yemeklerinizi tatlandırır ve fark esas olarak tat, doku ve besin profili arasındadır.

Esmer şeker mi yoksa bal mı; Kilo kaybı için hangisi daha iyidir? - 3

BAL NEDEN DAHA İYİDİR?

Kilo vermeyi planlıyorsanız, daha düşük kalori yoğunluğuna sahip olduğu için esmer şekere kıyasla bal daha iyi bir seçenek olarak düşünülebilir.

Kalori yoğunluğu nispeten biraz daha az olsa da, aynı tatlılık seviyesine ulaşmak için sadece küçük bir miktar gerekir. Bal, yüksek antioksidan içeriği nedeniyle daha iyi sağlık yararlarına sahiptir. Ancak, az miktarda vitamin ve mineral içerir. Bal ayrıca esmer şekere kıyasla daha düşük bir glisemik indekse sahiptir ve şeker seviyesindeki artış daha az dramatiktir.

Esmer şeker mi yoksa bal mı; Kilo kaybı için hangisi daha iyidir? - 4

Bal, diğer tüm tatlandırıcılardan biraz daha sağlıklı görünse de, yalnızca ölçülü olarak tüketilmelidir. Bal daha doğal bir kaynaktan gelir ve bal sahte olmadığı için diğer tatlandırıcılardan daha besleyicidir.

Esmer şeker mi yoksa bal mı; Kilo kaybı için hangisi daha iyidir? - 5

BAL KİLO VERMEYE YARDIMCI MI?

Bal vücuttaki metabolizmayı hızlandırır ve sabahları ılık su ve limonla tüketildiğinde vücuttaki yağ yakma sürecini artırabilir. Vücuttaki düşük glisemik indeks, sürekli enerji sağlar. Antrenmandan önce bir tatlı kaşığı bal, hızlı bir enerji artışı sağlayarak daha etkili egzersiz yapmanıza ve daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olabilir

Esmer şeker mi yoksa bal mı; Kilo kaybı için hangisi daha iyidir? - 6

Bal ayrıca hafif müshil özelliklere sahiptir ve kilo yönetimi için gerekli olan sindirimi iyileştirmeye yardımcı olur. Açlık krizlerini ve istekleri azaltmaya yardımcı olur.

Esmer şeker mi yoksa bal mı; Kilo kaybı için hangisi daha iyidir? - 7

BALIN DEZAVANTAJLARI

Bal yüksek oranda su içerir ve glikoz ve fruktoz içerir. Bir kaşık bal 64 kaloriden fazla ve oldukça tatlıdır, bu nedenle çok fazla tüketilmesi obezite geliştirme riskini artırabilir. Bal ayrıca tip 2 diyabet riskini de artırır.

DSÖ  ayrıca 12 aydan küçük bebeklere verilen balın bebek botulizmi - hayatı tehdit eden bir hastalık - riskini artırabileceğini belirtti.

Çiğ bal kullandığınızdan emin olun. Piyasadaki birçok üründe, balın sahte olma olasılığı yüksektir ve doğru faydaları sunmayabilir.

Esmer şeker mi yoksa bal mı; Kilo kaybı için hangisi daha iyidir? - 8

BALIN VÜCUDA FAYDALARI

Bal ayrıca tıbbi özellikleriyle de bilinir. Öksürük kesici olarak kullanılır ve araştırmalar balın çocuklarda akut öksürüğü azaltmanın doğal bir yolu olduğunu göstermektedir. 2020'de yayınlanan araştırma, balın etkili bir anti-alerjik ajan olduğunu belirtti. Ayrıca balın antibiyotiklere bir alternatif olduğunu ve lokal olarak enfekte olmuş yaralar için tamamlayıcı bir tedavi olarak kabul edilebileceğini belirtti.

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