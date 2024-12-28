Esmer şeker mi yoksa bal mı; Kilo kaybı için hangisi daha iyidir?

BAL NEDEN DAHA İYİDİR?

Kilo vermeyi planlıyorsanız, daha düşük kalori yoğunluğuna sahip olduğu için esmer şekere kıyasla bal daha iyi bir seçenek olarak düşünülebilir.

Kalori yoğunluğu nispeten biraz daha az olsa da, aynı tatlılık seviyesine ulaşmak için sadece küçük bir miktar gerekir. Bal, yüksek antioksidan içeriği nedeniyle daha iyi sağlık yararlarına sahiptir. Ancak, az miktarda vitamin ve mineral içerir. Bal ayrıca esmer şekere kıyasla daha düşük bir glisemik indekse sahiptir ve şeker seviyesindeki artış daha az dramatiktir.