Esmer şeker mi yoksa bal mı; Kilo kaybı için hangisi daha iyidir?
Genellikle esmer şekerden daha sağlıklı olduğu düşünülen bal, daha düşük kalori yoğunluğuna ve daha yüksek antioksidan içeriğine sahiptir. Kilo kaybı ve sindirim için faydalı olsa da, obezite ve tip 2 diyabet gibi risklerden kaçınmak için ölçülü tüketilmelidir. Çiğ bal daha iyi faydalar sunar ve tıbbi özellikleri öksürüğü azaltmaya yardımcı olur ve anti-alerjik bir ajan görevi görür. Peki, esmer şeker mi yoksa bal mı?
Hem bal hem de esmer şeker tatlandırıcıdır, ancak birçok kişi balın esmer şekerden daha sağlıklı olduğunu düşünür. Bu tamamen doğru değildir; esmer şeker gibi bal da karbonhidrat bakımından yüksektir ve vücuttaki kan şekeri seviyelerini yükseltebilir ve kalorisi de yüksektir.