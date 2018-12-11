Esra Kılıç da modaya uydu (Ünlülerin Instagram'da lezzet paylaşımları)
Lüks eğlence merkezleri ve restoranlarda gördüğünüz ekran, sahne ve podyum yıldızları sevdikleri lezzetleri Instagram'dan paylaşmaktan geri durmuyorlar. Son olarak Esra Klıç modaya uydu. İşte ünlü isimlerin pizzadan hamburgere, patatesli yumurtadan balığa yemek paylaşımları...
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1Esra Kılıç: Merhaba (Bonjour)
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2İşte Esra Kılıç gibi Türkiye'de ünlü isimleri sosyal medyadaki lezzet paylaşımları...
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3Eda Taşpınar: Avocado Toast- ilk göz ağrımız
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4Serenay Sarıkaya
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5Cem Yılmaz
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Şahan Gökbakar
"Hanım yine döktürdü... Geleneksel Selin Gökbakar Aşure Festivali"
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7Eliz Sakuçoğlu
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Lorelei Taron
Galatasaray'ın dünyaca ünlü Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, eşi Lorelei Taron ve çocuklarıyla birlikte dışarıda kahvaltı yaptı.
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9Lorelei Taron, 1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında tahinli helvanın görüntüsünü paylaştı. Taron, helva için, "Aman Allah'ım, bu çok iyi" yorumunu yaptı.
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10Üç çocuk annesi daha sonra da çok sevdiği gözlemenin yapılış aşamasını videoya aldı. O anların görüntüsünü de yine Instagram hesabında yayınladı.
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11Gamze Erçel
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Can Yılmaz
"Sabah kahvaltısı günün önemli öğünlerinden biri olmakla birlikte, aşırıya kaçmadan minik atıştımalıklarla güne başlamak mümkün, yaklaşık 2 kilo börek gün içinde ihtiyacınız olan vitamin, mineral ihtiyacınızı karşılarken, daha zinde daha aktif bir güne sizi hazırlar."
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13Tuba Büyüküstün
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14Ozan Güven
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15Müjde Uzman
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16Şahan Gökbakar
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17Gizem Karaca
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18Şeyma Subaşı
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19Lidya Özdemiroğlu
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20Hande Soral
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21Ferzan Özpetek
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22Ebru Şallı
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23Yıldıray Şahinler
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24Ferzan Özpetek
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25Hayal Köseoğlu
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26Hande Erçel
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27Hande Doğandemir
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28Gökçe Bahadır
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29Can Yılmaz
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30Gamze Topuz
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31Hande Soral
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32Ebru Şallı
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33Yıldıray Şahinler
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Defne Samyeli: "Canım annem Sendegül Samyeli o güzel ellerine sağlık. Bolluk bereket dolu bir yıl olsun hepimize"
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35Cem Yılmaz
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36Lidya Özdemiroğlu
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37Amine Gülşe
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38Yasmin Erbil
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39Birce Akalay
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40Gupse Özay
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41Elvin Levinler
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42Eda Taşpınar
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43Elçin Sangu
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44Ezgi Mola
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45Ata Demirel
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46Aslıhan Gürbüz
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48Şahan Gökbakar
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49Danla Bilci
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50Meryem Uzerli
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51Ceylan Çapa
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52Nurgül Yeşilçay
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53Serra Yılmaz
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54Demet Şener
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55Can Yılmaz
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Bella Hadid
Özel çekimler için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü model Bella Hadid ve Mert Alaş Kapadokya'da buluştu.
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5725 milyon takipçisi bulunan Hadid sosyal medyadan sık sık Kapadokya fotoğrafları yayınlamasının yanı sıra yiyecek tercihlerini de Instagram'a yükledi.
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Geçtiğimiz günlerde Meghan Markle da makyaj sanatçısı arkadaşı Daniel Martin için Kensington Sarayı'nda Avokadolu tost hazırlamıştı. Markle’ın hazırladığı yemeği Instagram’ından paylaşan Martin, “Tig günlerine geri döndük… Bu hafta sonu çok yoğun olsan da muhteşem bir ev sahibi olduğun için ve bir avokado tost gurusu olduğun için teşekkürler Meghan!” diyerek arkadaşının elinin lezzetini hayranları ile paylaştı.