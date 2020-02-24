Esra Kızıldoğan: Müge ideal bir karakter değil

Dizideki kadın karakterler güçlü ve mücadeleci. Sevdikleri için her şeyi göze alıyorlar. Bu karakterler Türk kadınını temsil edip onlara örnek olur mu? Dizinin bu kadar beğenilmesinde sizce bunun da etkisi var mı?

Bu karakterler Türkiyeli kadınları temsil edip, örnek olur mu bilmiyorum. Biz bir hikaye anlatıyoruz. Seyirci bu hikayeyi izlerken bizimle birlikte bir yolculuğa çıkıyor aslında. Bu yolculukta kendini bulduğu, kızdığı, mutlu olduğu, neşelendiği, üzüldüğü ve daha bir çok duygu hissettiği anlar yaşıyor. Bir hikayeyi paylaşıyoruz kısacası. Bu noktada örnek almak veya temsil edildiğini düşünmek seyircinin takdiri aslında. Ama Sefirin Kızı’na hem ülkemizden hem de dünyanın her yerinden çok büyük bir ilgi var. Bu da hikayemizi doğru ve güzel bir şekilde aktarabildiğimizi hissettiriyor.

Sefirin Kızı 10. bölüm fragmanı (Tıkla izle)