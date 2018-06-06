NTV

Eşref Kolçak: Yeni nesil bana selam bile vermiyor

Yeşilçam’ın büyük ustası Eşref Kolçak genç kuşak hakkında, “Yenilerin birkaçıyla çalışma gafletinde bulundum. Adamlar bana selam bile vermiyor" ifadelerini kullandı.

  • 1

    Cüneyt Faruk Arkın’ın yazıp yöneteceği ‘Hayalimdeki Köy’ filminde rol alan usta oyuncu Eşref Kolçak yeni nesil oyuncular sorulunca açıklamalarda bulundu. Milliyet'in haberine göre Kolçak şöyle konuştu: “Yenilerde iş terbiyesi yok. Selam sabah vermeden geliyorlar ve ‘İşim ne zaman biter?’ diye soruyorlar."
  • 2

    "Birkaçıyla çalışma gafletinde bulundum. Adamlar bana selam bile vermiyor. Ben bu yaşta bile ustamın elini öperim, yenilerde o terbiye yok. İsterse kusuruma baksınlar. Umurumda değiller!"
  • 3

    "Dizilerde ve filmlerde bize iş vermemelerine çok üzülüyorum. Fikret Hakan çalıştırılmayarak öldürüldüğünü söyledikten 15 gün sonra öldü."
  • 4

    "Neden oynatılmadığımızı sorduğum yeni yönetmenler bizden korktuklarını söylüyor."
  • 5

    "Biz korkuluk muyuz? Lütfen biz ölmeden bizden yararlansınlar. Çok şey öğrenirler, kaybetmezler.”
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin