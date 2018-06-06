Eşref Kolçak: Yeni nesil bana selam bile vermiyor

Yeşilçam’ın büyük ustası Eşref Kolçak genç kuşak hakkında, “Yenilerin birkaçıyla çalışma gafletinde bulundum. Adamlar bana selam bile vermiyor" ifadelerini kullandı.
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Cüneyt Faruk Arkın’ın yazıp yöneteceği ‘Hayalimdeki Köy’ filminde rol alan usta oyuncu Eşref Kolçak yeni nesil oyuncular sorulunca açıklamalarda bulundu. Milliyet'in haberine göre Kolçak şöyle konuştu: “Yenilerde iş terbiyesi yok. Selam sabah vermeden geliyorlar ve ‘İşim ne zaman biter?’ diye soruyorlar."
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"Birkaçıyla çalışma gafletinde bulundum. Adamlar bana selam bile vermiyor. Ben bu yaşta bile ustamın elini öperim, yenilerde o terbiye yok. İsterse kusuruma baksınlar. Umurumda değiller!"
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"Dizilerde ve filmlerde bize iş vermemelerine çok üzülüyorum. Fikret Hakan çalıştırılmayarak öldürüldüğünü söyledikten 15 gün sonra öldü."
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"Neden oynatılmadığımızı sorduğum yeni yönetmenler bizden korktuklarını söylüyor."
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"Biz korkuluk muyuz? Lütfen biz ölmeden bizden yararlansınlar. Çok şey öğrenirler, kaybetmezler.”