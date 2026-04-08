Eşref Rüya'nın yıldızı çirkin açıklamaya gerekli yanıtı verdi

Kendisi de bir çocuk babası olan Görkem Sevindik'in bu paylaşımı İsrail'de yankı buldu. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ünlü oyuncuyu hedef alan bir video paylaştı.

Bir video yayınlayan İsrailli bakan, paylaşımında "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli" şeklinde konuştu. Ben-Gvir, çirkin ve belirli seviyesi olmayan açıklamalarda bulunan bir siyasetçi.