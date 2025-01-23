Et tüketimi cinsel gücü etkiliyor mu? Stanford Üniversitesi'nden çarpıcı yanıt

Ancak uzmanlar, vegan beslenmenin de bazı katı kurallar içermesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Imperial College London liderliğinde yapılan araştırmada; veganların, düzenli kırmızı et tüketenlere oranla beslenme rutinlerinde çok daha fazla işlenmiş gıdaya yer verdikleri tespit edilmişti. EClinicalMedicine dergisinde yayınlanan makalede, özellikle veganlar tarafından tercih edilen bitki bazlı sütlerin kalp ve damar hastalıklarıyla bağlantılı olabileceği vurgulanmıştı. Bu nedenle vegan beslenmede, işlenmiş ürün tüketiminden kaçınmak büyük önem taşıyor.