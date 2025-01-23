Et tüketimi cinsel gücü etkiliyor mu? Stanford Üniversitesi'nden çarpıcı yanıt
Oxford Üniversitesi'nin geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği bir araştırma, vegan beslenenlerde kemik kırılma riskinin yüzde 40 daha fazla olduğunu kanıtlamıştı. Yapılan diğer araştırmalar da, vegan beslenmenin genel sağlık üzerinde çeşitli olumsuz etkileri olduğunu ortaya koyuyor ancak Stanford Üniversitesi'ndeki bilim insanları, et tüketiminden uzak bir beslenme tarzının, libidoyu yüzde 383'e kadar artırabileceğini belirledi.
Cinsel terapist Dr. Bat Sheva Marcus, beslenme tarzının cinsel performans üzerindeki etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini savunuyor.