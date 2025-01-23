Et tüketimi cinsel gücü etkiliyor mu? Stanford Üniversitesi'nden çarpıcı yanıt

Oxford Üniversitesi'nin geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği bir araştırma, vegan beslenenlerde kemik kırılma riskinin yüzde 40 daha fazla olduğunu kanıtlamıştı. Yapılan diğer araştırmalar da, vegan beslenmenin genel sağlık üzerinde çeşitli olumsuz etkileri olduğunu ortaya koyuyor ancak Stanford Üniversitesi'ndeki bilim insanları, et tüketiminden uzak bir beslenme tarzının, libidoyu yüzde 383'e kadar artırabileceğini belirledi.

Et tüketimi cinsel gücü etkiliyor mu? Stanford Üniversitesi'nden çarpıcı yanıt - 1

Cinsel terapist Dr. Bat Sheva Marcus, beslenme tarzının cinsel performans üzerindeki etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini savunuyor. 

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Et tüketimi cinsel gücü etkiliyor mu? Stanford Üniversitesi'nden çarpıcı yanıt - 2

Uzman isim, özellikle tuz, yağ ve şeker oranı yüksek gıdaların, sağlıklı kan akışı ve enerji seviyelerini bozarak cinsel işlevi olumsuz etkileyebileceğini öne sürüyor.

Et tüketimi cinsel gücü etkiliyor mu? Stanford Üniversitesi'nden çarpıcı yanıt - 3

Kötü beslenme alışkanlıklarının düşük testosteron gibi sorunları tetikleyebileceğini ifade eden Marcus, bu noktada kırmızı et tüketiminin de sınırlandırılmasını tavsiye ediyor.

Et tüketimi cinsel gücü etkiliyor mu? Stanford Üniversitesi'nden çarpıcı yanıt - 4

Kırmızı et yönünden zengin bir beslenme rutininin, yüksek kolesterol ve doymuş yağ oranına sahip olduğunu belirten Marcus, bu durumun, erektil disfonksiyonla bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyor. 

Et tüketimi cinsel gücü etkiliyor mu? Stanford Üniversitesi'nden çarpıcı yanıt - 5

Dr. Marcus, "Kalbi besleyen damarlar, penisi besleyen damarlarla aynıdır. Bu nedenle sertleşme sorunları, kalp hastalıklarının habercisi olabilir'' sözleriyle, bitki ağırlıklı besinlere yönelinmesi gerektiğini ifade ediyor.

Et tüketimi cinsel gücü etkiliyor mu? Stanford Üniversitesi'nden çarpıcı yanıt - 6

Stanford Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma da, Dr. Marcus'un bu sözlerini destekler nitelikteydi. Ses getiren çalışmanın sonucunda, vegan beslenen kadınların libidosunun yüzde 383 oranında arttığı keşfedildi.

Et tüketimi cinsel gücü etkiliyor mu? Stanford Üniversitesi'nden çarpıcı yanıt - 7

Ancak uzmanlar, vegan beslenmenin de bazı katı kurallar içermesi gerektiği konusunda uyarıyor. 

Imperial College London liderliğinde yapılan araştırmada; veganların, düzenli kırmızı et tüketenlere oranla beslenme rutinlerinde çok daha fazla işlenmiş gıdaya yer verdikleri tespit edilmişti. EClinicalMedicine dergisinde yayınlanan makalede, özellikle veganlar tarafından tercih edilen bitki bazlı sütlerin kalp ve damar hastalıklarıyla bağlantılı olabileceği vurgulanmıştı. Bu nedenle vegan beslenmede, işlenmiş ürün tüketiminden kaçınmak büyük önem taşıyor.

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