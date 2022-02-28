Eurovision 2016 birincisi Jamala, Ukrayna’dan Romanya’ya sığındı

Haberler - DHA 28.02.2022 - 11:26 | Son Güncelleme : 28.02.2022 - 11:43
2016 yılında Eurovision şarkı yarışmasında Ukrayna'yı temsil ederek birinci olan sanatçı Jamala, Ukrayna'dan ayrıldı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jamala, “Rusya'dan gelen işgalcilerin Ukrayna'ya saldırısı üzerinden 5 gün geçti. 24'ünde, gece, çocuklarla Kiev'den ayrıldık. Neredeyse 4 gün arabada, düzgün yemek yemeden geçirdik" dedi.
4 saatte sadece iki kilometre ilerleyebildiklerini söyleyen sanatçı, "Evet, milyonlarca kadın ve çocuk, her şeyini, evlerini terk ediyor. Eşlerini geride bırakarak, çocuklarını kurşunlardan korumak için kaçıyor. Ukrayna büyük, güzel ve bağımsız” sözlerini kullandı.
Jamala, evini terk etmek zorunda kaldığını ifade ederek, “En önemlisi, bu kanlı terörü anlamıyorum. Bu tam olarak bir terör. Beni Kiev'den, evimden kovdu bu terör. Peki ne yapacaksınız? Orada mı yaşayacaksınız? Ülkeye girdiğinizde ‘İşte burayı kurtardık’ mı diyeceksiniz? Hayır, hiç sanmıyorum” dedi.