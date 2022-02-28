Eurovision 2016 birincisi Jamala, Ukrayna’dan Romanya’ya sığındı

Eurovision 2016 birincisi Kırım Türkü sanatçı Jamala, iki çocuğuyla Ukrayna’dan Romanya’ya sığındı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jamala, “24 Şubat akşamı çocuklarımla Kiev’i terk ettim. Ukrayna büyük, güzel ve bağımsız” dedi.

Haberler - DHA 28.02.2022 - 11:26 | Son Güncelleme : 28.02.2022 - 11:43

Eurovision 2016 birincisi Jamala, Ukrayna’dan Romanya’ya sığındı - 1

2016 yılında Eurovision şarkı yarışmasında 'yı temsil ederek birinci olan sanatçı Jamala, Ukrayna'dan ayrıldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jamala, “'dan gelen işgalcilerin Ukrayna'ya saldırısı üzerinden 5 gün geçti. 24'ünde, gece, çocuklarla Kiev'den ayrıldık. Neredeyse 4 gün arabada, düzgün yemek yemeden geçirdik" dedi.

Eurovision 2016 birincisi Jamala, Ukrayna’dan Romanya’ya sığındı - 2

4 saatte sadece iki kilometre ilerleyebildiklerini söyleyen sanatçı, "Evet, milyonlarca kadın ve çocuk, her şeyini, evlerini terk ediyor. Eşlerini geride bırakarak, çocuklarını kurşunlardan korumak için kaçıyor. Ukrayna büyük, güzel ve bağımsız” sözlerini kullandı.

Eurovision 2016 birincisi Jamala, Ukrayna’dan Romanya’ya sığındı - 3

"BU TERÖR BENİ EVİMDEN KOVDU"

Jamala, evini terk etmek zorunda kaldığını ifade ederek, “En önemlisi, bu kanlı terörü anlamıyorum. Bu tam olarak bir terör. Beni Kiev'den, evimden kovdu bu terör. Peki ne yapacaksınız? Orada mı yaşayacaksınız? Ülkeye girdiğinizde ‘İşte burayı kurtardık’ mı diyeceksiniz? Hayır, hiç sanmıyorum” dedi.

Eurovision 2016 birincisi Jamala, Ukrayna’dan Romanya’ya sığındı - 4
Eurovision 2016 birincisi Jamala, Ukrayna’dan Romanya’ya sığındı - 5

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