Eurovision tarihinde bir ilk. Asya versiyonuna dair ilk detaylar
31.03.2026 14:45
İHA
Avrupa’nın köklü uluslararası müzik yarışması Eurovision tarihinde bir ilk yaşanacak. Eurovision Şarkı Yarışması'nın Asya versiyonu düzenlenecek.
İlk kez 1956 yılında düzenlenen ve yıllar içinde dünyanın en çok izlenen uluslararası müzik organizasyonlarından biri haline gelen Eurovision Şarkı Yarışması, tarihinde ilk kez Asya’da düzenlenecek.
Eurovision'un Asya versiyonu bu yıl "Eurovision Şarkı Yarışması Asya" adıyla hayata geçiriliyor. Eurovision Asya versiyonu finali, 14 Kasım tarihinde Tayland’ın başkenti Bangkok’ta gerçekleşecek.
ASYA'DA YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR
Eurovision Şarkı Yarışması Direktörü Martin Green yaptığı açıklamada, yarışmanın 70'inci yıl dönümünde kültür ve yetenek açısından zengin bir bölge olan Asya ile yeni bir sayfa açmanın son derece anlamlı olduğunu belirtti.
Green, Asya’daki organizasyonun bölgenin seslerini, kimliklerini ve hedeflerini yansıtacak şekilde şekilleneceğini, sanatçılar, yayıncılar ve izleyicilerin katkılarıyla müzik etrafında ortak bir buluşma noktası oluşturacağını ifade etti.
YARIŞMAYA 10 ÜLKE KATILIYOR
Yarışmaya Asya ülkelerinden ilk etapta Güney Kore, Tayland, Filipinler, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Laos, Bangladeş, Nepal ve Bhutan olmak üzere 10 ülkenin katılımını şimdiden teyit ettiği, önümüzdeki dönemde yeni ülkelerin de listeye dahil olmasının beklendiği kaydedildi.
Şarkıların özgün olması ve final gecesinde canlı olarak söyleneceği gibi Eurovision kurallarının Asya versiyonunda geçerli olup olmayacağı henüz bilinmiyor.
EUROVISION 2026'NIN EV SAHİBİ AVUSTURYA
Öte yandan son dönemde siyasi gündemin yarışmaya etkileriyle öne çıkan ve bu yıl 70'ncisi düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılımını boykot eden İspanya, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İzlanda katılmayacak.
Ayrıca Eurovision 2026'ya ev sahipliği yapacak olan Avusturya da Filistin bayrağının yasaklanmayacağını ve İsrail'e yönelik tepkilerin bastırılmayacağını açıkladı.
TÜRKİYE 2012'DEN BERİ EUROVISION'A KATILMIYOR
İsveçli pop grubu ABBA ile Celine Dion gibi dünya çapında üne kavuşan sanatçıların kariyerlerinde önemli rol oynayan Eurovision Şarkı Yarışması'na, Türkiye son olarak 2012'de katıldı.
Türkiye, tarihteki ilk birinciliğini ise 2003 yılında Sertab Erener’in seslendirdiği "Everyway That I Can" adlı parçayla elde etmişti.