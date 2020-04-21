Ev hapsindeki Ronaldinho'dan özel istek

Paraguay'a sahte pasaportla girdiği için tutuklanan ve cezası ev hapsine çevrilen Ronaldinho'dan özel bir istekte bulundu. Brezilyalı efsane futbolcu, cezasını çektiği otelden top ve oyun oynayabileceği bir oda talep etti.
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21.04.2020 - 10:16
Ronaldinho, cezaevinde bir aydan fazla süre kaldıktan iki hafta sonra 1 milyon 600 bin dolar kefaletle 4 yıldızlı bir otelde ev hapsi cezasını çevrildi.
40 yaşındaki Ronaldinho, sahte pasaport suçundan ev hapsi cezasını çektiği otelden özel bir istekte bulundu.
Paraguay'ın başkenti Asuncion'daki Hotel Palmaroga’nın müdürü Emilio Yegros, efsane ismin kendilerinden futbol topu ve oyun oynamak için bir oda istediğini söyledi.
Yegros, “Ronaldinho sıcaklığını kaybetmemiş, sürekli espriler yapıyor. O iyi bir adam gibi görünüyor. Gülümsemesini hiç kaybetmedi. İlk geldiğinde çok gergindi ama değişti. Onun isteğini olumlu karşıladık ve kendisine 450 m2’lik bir salon verdik" diye konuştu.
Efsane futbolcu 2017 yılında İstanbul'a gelmiş ve ilk durağı ünlü kebapçı Nusret olmuştu.
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