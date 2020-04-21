Ev hapsindeki Ronaldinho'dan özel istek

Ronaldinho, cezaevinde bir aydan fazla süre kaldıktan iki hafta sonra 1 milyon 600 bin dolar kefaletle 4 yıldızlı bir otelde ev hapsi cezasını çevrildi.

Yegros, “Ronaldinho sıcaklığını kaybetmemiş, sürekli espriler yapıyor. O iyi bir adam gibi görünüyor. Gülümsemesini hiç kaybetmedi. İlk geldiğinde çok gergindi ama değişti. Onun isteğini olumlu karşıladık ve kendisine 450 m2’lik bir salon verdik" diye konuştu.