Eva Green: Kendimi görünmez yapmak gibi bir yeteneğim var
Yeni filmi Dumbo ile seyirci karşına çıkan Eva Green, ünlü bir annenin çocuğu olarak küçük yaştan itibaren spot ışıkları altında olsa da “Kendimi görünmez yapmak gibi bir yeteneğim var” dedi.
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Eva Green ve Michael Keaton, Tim Burton imzalı Dumbo adlı filmde bir araya geldi. Uçma yeteneğine sahip bebek fil Dumbo’nun maceralarını anlatan yapımın başrol oyuncusu Eva Green, birlikte çalıştığı yönetmen Tim Burton’ı şöyle anlattı:
“Dünya iyisi, alçakgönüllü, kibar, hırslı, hassas, sıra dışı ve sahtelikten uzak biri... Ki bu durum bizim sektörde nadir görülen bir şeydir. Çünkü aslında hepimizin birer maskesi var. Şefkatli, oyuncusunun fikrine kulak veren ve sette oyuncularını rahat hissettiren bir yönetmen.”
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Tim Burton’un vazgeçemediği oyunculardan biri, hatta ilham perisi olduğu söylenen Green, “İlham perisi lafı kulağıma hem göz korkutucu geliyor hem de gururumu okşuyor. İlham perisi miyim acaba bilmiyorum ama üçüncü defa onun filminde yer almaktan ve onun karakterlerinden biri olmaktan onur duyuyorum” ifadesini kullandı.
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Filmde bir trapezciyi canlandıran Green, “Oldukça ağır bir eğitim-hazırlık dönemiydi. Tim (Burton) dublörsüz oynamamı istedi. “Denerim ama garanti edemem” dedim. Sonunda yapmayı başarınca kendim bile şaşırdım. Beni çalıştıran eğitmenler çok sabırlı davrandılar ve adım adım öğrettiler... Onların tavrı kendime güvenmemi sağladı” dedi.
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Hürriyet’ten Barbaros Tapan’a konuşan Green, annesi de ünlü bir oyuncu olduğu için çocukluğundan itibaren sahne ışıklarının altındaydı. Green, bu durumdan nasıl etkilendiğini şöyle anlattı:
“Kendimi görünmez yapmak gibi bir yeteneğim var. Kendi mağaramda yaşıyorum... Bence magazin için oldukça sıkıcı bir oyuncuyum... Her hafta yeni bir erkekle görüntülenmiyorum. Moda trendlerini takip edip, popüler mekanlara gitmiyorum. Dolayısıyla şöhret hayatımı etkilemiyor...”
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Sinema kariyerine 23 yaşındayken The Dreamers ile başlayan Green, filmdeki çıplak sahneleriyle ilgili şunları söyledi:
“The Dreamers’ı çekmek için anlaşınca anne-babam pek mutlu olmadı. Çıplaklığı onaylamadılar... Ama senaryoyu okuyunca seks sahnelerinin gereksiz olduğunu düşünmedim, aksine olması gerektiğine inandım. O sahnelerin provasını yaptık. Bernardo Bertolucci muhteşem bir yönetmendi... Bizi hiçbir zaman zorlamadı ve oluruna bıraktı... Hazır hissettiğimiz zaman o sahneleri çektik... Evet utangacım ama sahneyi çekmeye başladığımız andan itibaren sanki beynim uyuşmuş gibi oluyor, çıplak olduğumu unutuyorum.”