Eva Green: Kendimi görünmez yapmak gibi bir yeteneğim var

Hürriyet’ten Barbaros Tapan’a konuşan Green, annesi de ünlü bir oyuncu olduğu için çocukluğundan itibaren sahne ışıklarının altındaydı. Green, bu durumdan nasıl etkilendiğini şöyle anlattı:

“Kendimi görünmez yapmak gibi bir yeteneğim var. Kendi mağaramda yaşıyorum... Bence magazin için oldukça sıkıcı bir oyuncuyum... Her hafta yeni bir erkekle görüntülenmiyorum. Moda trendlerini takip edip, popüler mekanlara gitmiyorum. Dolayısıyla şöhret hayatımı etkilemiyor...”