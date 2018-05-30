Eva Longoria’nın doğumu yaklaştı
ntv.com.tr
Dokuz aylık hamile olan oyuncu Eva Longoria, büyüyen karnıyla objektiflere takıldı. Ünlü oyuncu, eşine sevgisini yanağını okşayarak gösterdi.
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Eva Longoria, dün Batı Hollywood’da eşi Jose Baston’la birlikte görüntülendi.
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Birbirlerine sarılarak yürüyen ikili, Tocaya Organica Restaurant’a giderken objektife takıldı.
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Dokuz aylık hamile olan Longoria belirginleşen karnıyla dikkat çekti.
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43 yaşındaki ABD’li oyuncu, bir erkek bebek dünyaya getirecek.
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Doğumun önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi bekleniyor.