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Eva Longoria’nın doğumu yaklaştı

ntv.com.tr

Dokuz aylık hamile olan oyuncu Eva Longoria, büyüyen karnıyla objektiflere takıldı. Ünlü oyuncu, eşine sevgisini yanağını okşayarak gösterdi.

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    Eva Longoria, dün Batı Hollywood’da eşi Jose Baston’la birlikte görüntülendi.

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    Birbirlerine sarılarak yürüyen ikili, Tocaya Organica Restaurant’a giderken objektife takıldı.

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    Dokuz aylık hamile olan Longoria belirginleşen karnıyla dikkat çekti.

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    43 yaşındaki ABD’li oyuncu, bir erkek bebek dünyaya getirecek.

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    Doğumun önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi bekleniyor.

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